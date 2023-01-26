Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı: Kiev'de patlama sesleri

Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Telegram'dan yaptığı açıklamada, başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı: Kiev'de patlama sesleri
Kiev'de düşen helikopterin kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Kiev'de düşen helikopterin kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

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 Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rus savaş uçaklarının ülkesine 30'dan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Ignat, Rusya'nın Murmansk bölgesinden 6 kadar Tu-95 savaş uçağının havalandığını ve ülkesine füzeler fırlattığını kaydetti.

Rusya'dan Ukrayna'nın bazı bölgelerine hava saldırısı: Kiev'de patlama sesleri - 1

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusların attığı ilk füzelerin havada vurulduğunu belirtti.

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