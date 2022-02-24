Rusya'dan Ukrayna'ya askeri harekat: Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna'ya ait iki uçak düşürdü

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Rusya Lideri Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi.

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi.

Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

RUSYA YANLISI AYRILIKÇILAR: İKİ UKRAYNA UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

Rusya destekli ayrılıkçılar, Luhansk bölgesinde iki Ukrayna uçağı düşürdüğünü bildirdi.

İKİ YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Rusya destekli ayrılıkçılar, ayrıca Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde iki yerleşim yeri olan Shchastia ve Stanytsia Luhanska'nın kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladılar.



UKRAYNA'DA EN AZ 8 ÖLÜ 9 YARALI

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında en az 8 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.



RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki yerleşim bölgelerini hedef almadığı ve sivillerin tehdit edilmediği belirtildi.

REUTERS: UKRAYNA RUSYA'YA 5 UÇAK VE 1 HELİKOPTER DÜŞÜRDÜ

Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna Rusya'ya beş uçak ve bir helikopter düşürdü.

Bunun yanı sıra, Ukrayna polisi ayrılıkçıların elindeki Luhansk bölgesinde iki köyün ele geçirildiğini aktardı.

RUSYA: UKRAYNA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK



Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdğini açıkladı.

Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan ekran görüntüsü Ukrayna çevresinde yön değiştiren uçakları gösteriyor.

RIA: RUSYA UÇAKLARININ DÜŞTÜĞÜNÜN REDDETİ



RIA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya, Ukrayna'nın uçaklarını düşürdüğü iddiasını reddetti.

RUSYA, AZAK DENİZİNDE TİCARİ GEMİLERİN HAREKETİNİ DURDURDU

Rusya, Azak Denizi'nde ticari gemilerin hareketini durdurduğunu açıkladı.

"DONBAS YÜZÜNÜ RUSYA'YA DÖNDÜ"



Putin şunları söyledi: "Donbas halkı yardım için yüzünü Rusya'ya döndü. Bu nedenle özel askeri operasyon düzenlenmesi emrini verdim. Operasyon 8 yıldır Kiev yönetiminin baskıları ve soykırımı altında acı çeken insanları korumayı amaçlıyor. Ukrayna'yı militarizm ve Nazizm'den temizleyeceğiz. Aralarında Rusya vatandaşlarının da olduğu sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenlere karşı adaleti sağlayacağız" dedi.



Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Rusya ve Ukrayna arasında 2013 yılında başlayan kriz, askeri operasyonla sonuçlandı.

FİLODAN ÇIKARTMA HAREKATI



Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.



Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.



Rus Haber ajansına göre, Ukrayna'nın genelindeki tüm askeri tesislere roket saldırıları başladı.



UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın barış içerisindeki şehirlerinde devam eden saldırılar var. Bu topyekün bir savaş Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak" dedi.



Ayrıca Kiev havalimanındaki yolcular ve çalışanların tahliye edildiği açıklandı.



Ukrayna'da Kiev, Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odessa kentlerinde sabah saatlerinden bu yana patlamalar yaşanıyor.

UKRAYNA'DA PATLAMA SESLERİ



Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odessa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı.



Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.



Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.



Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine bomba düşmesi sonucu yapılar zarar gördü.

Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine düşen bomba sebebiyle, caddede büyük bir çukur oluşurken, civardaki binalarda hasar gördü. Saldırı sonrası bir kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.



SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırı öncesi paylaştığı videoda, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadesini kullandı.



Zelenskiy, daha sonra paylaştığı video mesajda, Rusya'nın saldırması nedeniyle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.



Chuhuiv kentindeki bombalı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a müdahalesiyle Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirten Zelenskiy, ülkesindeki pek çok şehirde patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.



Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.



LVİV'DE BOMBARDIMAN



Ukrayna Acil Servisi, ülkenin batısındaki Lviv kentinde bombardıman olduğunu bildirdi.



NTV EKİBİ PATLAMALARIN DUYULDUĞU MARİUPOL’DE