Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırıları: 12 yaralı

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın başkent Kiev ile güneydeki Mykolaiv kentine gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi.



Kiev kentinin askeri idaresinden yapılan açıklamada, başkente yönelik saldırıda iki kadının yaralandığı, saldırı sebebiyle bir depolama tesisinde de yangın çıktığı ve konutların hasar gördüğü belirtildi.



HAVA KUVVETLERİ: 145 İHA’DAN 85’İ DÜŞÜRÜLDÜ



Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın 145 İHA fırlattığını, bunların 85’inin vurularak düşürüldüğünü, 49 İHA’nın ise elektronik savaş yöntemleri kullanılarak hedefe ulaşmamalarının sağlandığını belirtti. Geri kalan 11 İHA’nın akıbeti hakkında ise bilgi verilmedi.



Yetkililer, 30 İHA’nın başkentin hava sahasında tespit edildiğini, bunların 16’sının imha edildiğini, geri kalanların ise ya hava sahasından ayrıldığını ya da “kaybolduğunu” belirtti.



Mykolaiv Valisi Vitalii Kim, saldırılar sebebiyle kentte 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Valinin açıklamasına göre, dokuz apartman, 30 garaj ve bir idare binası da zarar gördü.



RUSYA: 48 UKRAYNA İHA’SI DÜŞÜRÜLDÜ



Rusya Savunma Bakanlığı da bugün sabah saatlerinde bir açıklama yaparak Ukrayna’nın fırlattığı 48 İHA’nın Rusya toprakları üzerinde imha edildiğini açıkladı.

Buna göre, 13’er İHA Bryansk ve Kursk bölgeleri üzerinde, 12 İHA Kaluga üzerinde, diğer İHA’lar ise Belgorod, Moskova, Oryol ve Rusya’nın yasadışı şekilde ilhak ettiği Kırım üzerinde imha edildi.