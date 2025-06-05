Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırıları: Beş kişi öldü

Ukraynalı yetkililer, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin kuzeyindeki Pryluky kenti ile ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov’a saldırdığını açıkladı.



Ukraynalı bir yetkili, bugün yaptığı açıklamada, Rus İHA’larının Pryluky’e düzenlediği saldırıda beş kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını bildirdi.

Kentin bağlı olduğu Çernigiv bölgesinin valisi Vyacheslav Chaus, ölenlerin arasında iki kadın ve 1 yaşındaki bir çocuğun da olduğunu açıkladı. Chaus, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, yaralanan altı kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi. Vali, yaşanan patlamaların bir yerleşim yerindeki evlere de zarar verdiğini aktardı.



HARKOV’DA 17 KİŞİ YARALANDI



Rus İHA’larının Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkov kentini de hedef aldığı bildirildi. Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus İHA’larının apartmanları vurduğunu ve saldırılar sebebiyle yangınların çıktığını söyledi. Valinin açıklamasına göre, saldırılarda 17 kişi yaralandı.



Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov’un verdiği bilgiye göre, yerel saatle 01.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırılarda yedi apartman zarar gördü. Saldırıda iki binanın doğrudan hedef alındığı bilgisi verildi. Terekhov, İHA’lardan birinin bir apartmanın 17’inci katını, diğerinin ise ikinci katı hedef aldığını aktardı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın 2 Haziran’da İstanbul’da yapılan ikinci tur barış görüşmelerinden bir gün önce bombardıman uçaklarına düzenlediği saldırıya Rusya’nın karşılık vereceğini açıklamıştı.

