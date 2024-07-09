Rusya'dan Ukrayna'ya "kimyasal silah" suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesini ihlal ettiğini iddia etti. Moskova, Donbass'taki Avdiivka kasabası yakınlarında son derece zehirli hidrojen siyanür üretmek için kullanılan bir tesis bulunduğunu söyledi.

Rusya'dan Ukrayna'ya "kimyasal silah" suçlaması

'nın üst düzey askeri komutanlarından Korgeneral Igor Kirillov, 'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair kanıtlar bulduğunu söyledi.

Rusya'nın kimyasal ve biyolojik savunma güçlerine komuta eden Korgeneral Igor Kirillov, mühendislik birliklerinin, 1. Savaşı sırasında kimyasal silah olarak kullanılan son derece tehlikeli ve oldukça zehirli bir madde olan hidrojen siyanürün üretildiği anlaşılan bir laboratuvar keşfettiğini söyledi.

General, tesisin Donbass kasabası olan Avdiivka'nın yakınında bulunduğunu iddia etti.

KİMYASAL REAKTÖRLER BULUNDU

RT haber sitesinin iddiasına göre derme çatma laboratuvarın kendisi, bir kimyasal işleme tesisinin de bulunduğu bir endüstriyel bölgedeki kısmen yıkılmış bir binanın içinde bulundu. Tesiste döner bir buharlaştırıcı ve birkaç kimyasal reaktör vardı.

İddiaya göre, ABD yapımı gaz maskeleri ve Polonya tehlikeli madde kıyafetleri de dahil olmak üzere koruyucu giysiler sahada bulundu.

ZEHİRLİ KİMYASAL İZLERİ

Kirillov'a göre tesisten alınan ve Rus askeri laboratuvarlarında analiz edilen örneklerde hidrojen siyanür üretmek için kullanılabilen sülfürik asit ve sodyum siyanür izleri vardı.

General, siyanür anyonlarının -siyano grubunun zehirli kimyasal bileşikleri- izlerinin birden fazla ekipmanda bulunduğunu iddia etti.

Kirillov, "Kanıtlar, laboratuvarın zehirli maddeler üretmek için kullanıldığını açıkça gösteriyor" dedi.

GÜNDE 3 KİLOGRAM ÜRETİM KAPASİTESİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın tahminlerine göre, tesis sadece iki veya üç kişi tarafından işletiliyorsa günde en az 3 kilogram kimyasal madde üretme kapasitesine sahipti. Hidrojen siyanür, bir kişi sadece 70 ila 80 miligram maddeyi soluduğunda öldürebilir.

Mayıs 2024'te, Ukrayna askeri insansız hava araçlarının bölgeye bomba atmasının ardından Avdiivka bölgesindeki sivillerin hidrojen siyanür zehirlenmesiyle tutarlı semptomlar gösterdiği belirtildi.

Kirillov, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde başka bir vakanın bildirildiğini ve burada hidrojen siyanür izleri bulunan Ukrayna mühimmat parçalarının bulunduğunu söyledi.

UKRAYNA VE ABD'YE GİZLİ PROGRAM SUÇLAMASI

Mart 2022'de Rusya, Ukrayna'yı ABD'nin yardımıyla gizli bir biyolojik silah programı yürütmekle suçladı.

Kiev, biyolojik silahlara veya diğer kitle imha silahlarına sahip olduğunu reddetti. Pentagon, Rusya'nın iddialarını "saçma" ve "gülünç" olarak nitelendirdi.

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