Rusya'dan umudu kesen İran, rotayı Çin'e mi çeviriyor?

İsrail ile savaşta İran'ın askeri liderliğinin üst kademesinin öldürülmesine ve kritik nükleer çalışmaların bombaların hedefi olmasına yol açtı. Savaş aynı zamanda, Tahran'a diplomatik desteğin ötesini sunmayan Rusya ile İran'ın ittifakının sınırlarını da test etti.

Son günlerde Moskova'yla ilişkileri soğuyan İran, savunmasını acil şekilde yeniden inşa etmeye çalışıyor. Yakın zamanda imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasına ve yıllardır süren yakın işbirliğine rağmen, Rusya'nın savaş sırasında İran'a verdiği destek büyük ölçüde sözlü olarak kaldı.

Hem İran hem de Batı medyasında yer alan ancak doğrulanmamış haberler, İran'ın gelişmiş askeri donanım, özellikle de Chengdu J-10C çok amaçlı savaş uçağı edinme umuduyla Çin'e yöneldiğini iddia ediyor. İran'ın reformist Şark gazetesi, bu ittifakın kritik dönemeçlerde, sağlam taahhütlerden ziyade değişen çıkarlara dayandığını belirtti.

SÖZ VERİLEN EKİPMANLAR TESLİM EDİLMEDİ

Gazete, bazı eğitim jetleri dışında Moskova'nın söz verdiği ekipmanların hiçbirinin İran'a teslim edilmediğine dikkat çekti. Bunun başlıca nedenleri olarak Rusya'daki üretim sorunları ve Basra Körfezi ülkeleri, İsrail ve ABD'den gelen diplomatik baskılar gösteriliyor. Radio Free Europe'a göre bu taahhütsüzlük hali, İranlı yetkililerin ve analistlerin Rusya'nın bir müttefik olarak güvenilirliğini açıkça sorgulamasına yol açmış olabilir.

"İSRAİL SALDIRGANLIĞINA KARŞI KULLANABİLİR" İDDİASI

İran'ın eski meclis başkan yardımcısı Ali Motahari de X'te yayınlanan bir yazısında, Tahran'ın Moskova'ya Ukrayna'daki savaş için insansız hava araçları sağlamasına rağmen Rusya'nın İran'a S-400 füze savunma sistemi satmayı reddettiğini belirtti. Moıtahari, Moskova'nın bu sistemleri Türkiye ve Suudi Arabistan'a sağladığını belirtti.

İran'ın Su-35 savaş uçakları ve Mi-28 saldırı helikopterleri de dahil olmak üzere gelişmiş Rus askeri teçhizatı satın alma girişimlerinde de ilerleme kaydedilemedi.

Eski hukukçu, Rusya'nın isteksizliğinin İran'ın S-400'ü İsrail saldırganlığına karşı kullanabileceği endişesinden kaynaklandığını ve bunun da Putin'in lanse ettiği stratejik ortaklığın yüzeyselliğini ortaya koyduğunu iddia etti.