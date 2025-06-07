Rusya'dan Urkayna'ya misilleme: En büyük saldırılardan biri



Rusya, hava üslerine yönelik büyük drone saldırısının gölgesinde 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan zirvenin ardından Ukrayna'ya misilleme yaptı.



Rusya füze ve dronelarla Kiev'e savaşın en büyük saldırılarından birini düzenledi.



Ukrayna, Rusya'nın 45 füze ve 407 dronla saldırdığını açıkladı.



RUSYA: YANIT VERİLDİ



Saldırının misilleme olduğunu Rusya Savunma Bakanlığı da doğruladı.

Moskova'nın açıklamasında "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı terör saldırılarına yanıt verildiği" ifade edildi.



Rus ordusundan yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla vuruduğu belirtildi.



Rusya'nın misillemesi Kiev'le sınırlı kalmadı. Ülkenin batısındaki Lviv ve Volin kentleri de hedef alındı.

Ternopil ve Lutsk'ta da enerji ve altyapı tesisleri vuruldu.



Ukrayna ordusu ise Rusya'nın Engels kentine önleyici saldırı yaptığını açıkladı.



Hava üslerine yapılan saldırılarda üç yakıt deposunun imha edildiği ifade edildi.



PUTİN "MİSİLLEME YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ



Ukrayna geçen haftasonu Rusya'ya bir dizi saldırı yapmıştı.

Saldırılardan birinde, Rusların nükleer silah taşıma

kapasitesine sahip 41 bombardıman uçağı imha edildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a, misilleme yapacağını söylemişti.

