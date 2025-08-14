Rusya'dan WhatsApp ile Telegram'a "terör" kısıtlaması

Ülkenin medya ve internet denetim kurumu Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada, “Güvenlik birimleri ve vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayete göre, yabancı mesajlaşma servisleri Telegram ve WhatsApp; dolandırıcılık, para sızdırma, sabotaj ve terör faaliyetlerine Rus vatandaşlarını dahil etme amaçlı başlıca sesli iletişim kanalları haline geldi” ifadelerine yer verildi.

Roskomnadzor ayrıca, platform sahiplerinin önleyici adım taleplerini görmezden geldiğini iddia etti.

EN POPÜLER İKİ UYGULAMA

Son günlerde Rus kullanıcılar, her iki uygulamada da aramaların bağlanmadığı veya sesin iletilmediği yönünde şikayetlerde bulunuyordu. Temmuz verilerine göre WhatsApp, 96 milyondan fazla aylık kullanıcıyla ülkenin en popüler platformu; Telegram ise 89 milyondan fazla kullanıcıyla ikinci sırada yer alıyor.



WHATSAPP YERİNE "MAX" GELİYOR

Hükümet, WhatsApp’ın yerini alması amacıyla VK tarafından geliştirilen ve devlet denetiminin yüksek olacağı düşünülen “MAX” adlı ulusal mesajlaşma uygulamasını tanıttı.

Temmuz itibarıyla 2 milyondan fazla kayıt alan MAX’ın, tüm akıllı telefonlarda ön yüklü gelmesi zorunlu olacak ve talep halinde kullanıcı verileri yetkililerle paylaşılacak.