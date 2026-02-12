Rusya'dan WhatsApp'a erişim engeli

Rusya'da WhatsApp’a erişim engeli getirildi. Meta bünyesindeki WhatsApp, kararın Rusya’daki 100 milyondan fazla kullanıcıyı “devlete ait bir gözetim uygulamasına” yönlendirmeyi amaçladığını savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, kararın “Rus yasalarının normlarına uymayı reddetmesi nedeniyle” alındığını söyledi. Peskov, Meta’nın “yasaya uyup diyaloga girmesi” halinde faaliyetlerine yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Yetkililerin Rusları devlet tarafından geliştirilen Max uygulamasını kullanmaya zorlayıp zorlamadığı sorusuna Peskov, “ulusal mesajlaşma uygulamasının Ruslar için mevcut bir alternatif” olduğunu belirtti.

TELEGRAM'A DA KISITLAMA

Rusya’nın internet düzenleyicisi Roskomnadzor, bu hafta yaptığı açıklamada mesajlaşma uygulaması Telegram’a erişimin de güvenlik gerekçesiyle sınırlandırıldığını bildirdi.

Rusya’da son derece popüler olan Telegram’ın, Ukrayna’daki Rus güçleri tarafından da yaygın şekilde kullanıldığı belirtiliyor.

Savaş yanlısı blog yazarları, bu adımın sahadaki iletişimi aksattığı yönünde şikayette bulundu.

MAX UYGULAMASI NEDİR?

Rus yetkililer, Ukrayna’nın 2022’deki geniş çaplı işgalinden önce de küresel internete alternatif yerli bir sistem oluşturma çalışmalarına başlamıştı. Bu süreç savaşla birlikte hız kazandı ve devlet destekli Max platformunun yaygınlaştırılmasına yönelik çabalar arttı.

Eleştirmenler, Max’in Rus makamları tarafından gözetim amacıyla kullanılabileceğini öne sürerken, devlet medyası bu iddiaları reddetti.

Max uygulaması Rusya genelinde televizyon reklamları, billboardlar ve yerel yetkililer ile medya aracılığıyla yoğun şekilde tanıtılıyor.