Rusya'dan yeni gözdağı: Baltık Denizi'nde tatbikata başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde "Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikatın başladığını açıkladı.

Rusya'dan yeni gözdağı: Baltık Denizi'nde tatbikata başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

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Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus donanmasının Baltık Denizi'nde tatbikata başladığı belirtildi.

Rusya'dan yeni gözdağı: Baltık Denizi'nde tatbikata başladı - 1

"Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikata 30'dan fazla savaş gemisi, 20 destek gemisi, 30 uçak ve yaklaşık 6 bin askerin katıldığı aktarılan açıklamada, "Tatbikat sırasında Deniz Kuvvetlerinin Rusya'nın ulusal çıkarlarını operasyonel açıdan önemli bir bölgede savunmaya hazır olup olmadığı ölçülecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.

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