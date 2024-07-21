Rusya'dan ABD bombardıman uçaklarına önleme

Rusya, Barents Denizi üzerinde sınırlarına yaklaşan ABD’ye ait 2 bombardıman uçağına savaş uçakları ile önleme yaptı.

Rusya'dan ABD bombardıman uçaklarına önleme

, Barents Denizi üzerinde ’ye bombardıman uçaklarına önleme yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rus hava sahası kontrol sistemleri, Barents Denizi üzerinde Rusya devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit etmiştir. Hava hedefini tespit etmek ve Rusya devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için MiG-29 ve MiG-31 savaş uçakları havalandı” denildi.

Tespit edilen hava hedeflerinin ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet B-52N stratejik bombardıman uçağı olduğu aktarılan açıklamada, “Rus savaş uçakları yaklaşırken, ABD stratejik bombardıman uçakları geri çekilerek uçuş rotasını ayarladı ve ardından Rusya devlet sınırından uzaklaşarak U dönüşü yaptı. Rus uçakları güvenli bir şekilde kendi havaalanlarına geri döndüler. Devlet sınırının ihlali söz konusu değildir. Rus savaş uçaklarının uçuşu, güvenlik tedbirlerine riayet edilerek uluslararası sular üzerinde hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam uyum içinde gerçekleştirilmiştir” denildi.

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