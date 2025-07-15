Rusya'dan Trump'a ilk yanıt: Seyirlik ültimatomunu umursamadık

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev,ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya’ya yönelik gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağı tehdidine yazılı açıklamayla karşılık verdi.

Trump'ın Kremlin’e “seyirlik ültimatom” verdiğini söyleyen eski devlet başkanı Medvedev, “Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı” dedi.

"RUSYA UMURSAMADI"



ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdidini dünyanın merakla beklediğini belirten Dmitriy Medvedev, konuya ilişkin açıklamasında, "Trump, Kremlin'e seyirlik bir ültimatom verdi. Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı" ifadelerini kullandı.



Trump, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.

