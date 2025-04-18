Rusya: Enerji tesislerine saldırıları durdurma anlaşmasının süresi doldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konulara dair sorularını yanıtladı. Burada yaptığı değerlendirmelerde Rusya-Ukrayna savaşına dair de konuşan Peskov, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşma süresinin sona erdiğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda yeni bir talimat vermedi" diye konuştu.



“UKRAYNA’YA DAİR MÜZAKERELER ZOR YÜRÜYOR”



ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya'dan Ukrayna'da ateşkesle ilgili bu hafta yanıt bekledikleri" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Ukrayna krizine dair müzakerelerin "zor" yürüdüğünü belirterek, "Rusya krizi çözmeye ve kendi çıkarlarını sağlamaya çalışıyor. Diyaloğa açığız" diye konuştu.



Peskov, bu krizin çözümüne ilişkin bazı çalışmaların yapıldığını dile getirerek, "Ancak yapılması gereken daha çok şey var" ifadesini kullandı.



PUTİN VE TRUMP GÖRÜŞECEK Mİ?



Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşma süresinin sona erdiğini belirten Peskov, "Bir aylık süre sona erdi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda yeni bir talimat vermedi" dedi.



Peskov, söz konusu anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Rusya bu anlaşmaya uydu. Ukrayna için aynı şeyi söylemek mümkün değil" değerlendirmesini yaptı. Sözcü Peskov, Putin ve Trump arasında hafta içinde temasların planlanmadığını kaydetti.



‘PUTİN, ARAKÇİ ARACILIĞIYLA HAMANEY’E MEKTUP İLETTİ”



Avrupa'nın Ukrayna krizine dair yaklaşımını değerlendiren Peskov, "Avrupa'dan barışın sağlanmasına yönelik herhangi bir çağrı duymuyoruz. Tam aksine, Avrupa ve Ukrayna'nın askerileştirilmesine yönelik çağrılar var. Bunun krizin çözümüne yardımcı olacağını düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.



Putin'in dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul ettiğine dikkati çeken Peskov, Putin'in Arakçi aracılığıyla İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e mektup ilettiği bilgisini paylaştı.



ANLAŞMA, 18 MART İTİBARIYLA 30 GÜN GEÇERLİYDİ



Kremlin’den mart ayında yapılan yazılı açıklamada, ABD ile yürütülen yapıcı görüşmeler neticesinde enerji tesislerine saldırıların durması konusunda bir belgenin imzalandığı belirtilmişti. Buna göre, Rusya ve Ukrayna’daki petrol rafinerileri, enerji boru hatları ve depolama tesisleri, elektrik altyapıları, nükleer güç santralleri ve barajlara saldırılar durdurulacaktı.

Açıklamada, saldırıların 18 Mart’tan itibarıyla 30 gün için geçerli olacak şekilde duracağı ve karşılıklı anlaşmaya bu sürenin uzatılabileceği belirtilirken, "Taraflardan biri anlaşmayı bozarsa, diğeri anlaşmadan çekilme hakkına sahip olacak" ifadesine yer verilmişti.



ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart’ta yaptığı görüşmenin ardından, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.