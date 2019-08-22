Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında, "İdlib'le ilgili varılmış tüm mutabakatlara tamamıyla bağlı kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Rus sözcü Zaharova bu mutabakatların hem teröristlerle mücadeleyi sürdürme hem de sivil nüfusun güvenliğini sağlama amacı ile düşünülmüş maddelerine bağlı kalınmasının önemli olduğunun altını çizdi.



Zaharova, "Biz de bu doğrultuda Türk tarafı ile Soçi mutabakatı çerçevesinde işbirliğimizi sürdürüyoruz" dedi.



Zaharova ayrıca İdlib ve çevresinde 'tehlikeli bir gerilim' gözlediklerini belirtti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu gerilime neyin sebep olduğu açık. Bunun sebebi, teröristlerin gerilimi azaltma bölgesindeki agresif saldırılarıdır" ifadesini kullandı.

