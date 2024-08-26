Rusya'nın 11 Eylül'ü! 37 katlı binaya intihar saldırısı

Ukraynalıların ateşlediği kamikaze drone, sınıra yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Saratov şehrinde yüksek katlı bir binaya yerel saatle sabah 06.10'da çarptı. Volga Nehri'nin kıyısındaki Saratov şehrinin karşısında Engels kenti var. Rus ordusuna ait ünlü hava üssünün yer aldığı Engels'te tam da Rus savaş uçakları Ukrayna 'ya füzeler fırlatmak üzere kalkış yaparken drone saldırıları gerçekleşti. Saratov'daki 37 katlı binanın yanı sıra Engels'teki daha küçük bir binanın çatısına da kamikaze drone çarptı. Ukrayna saldırısındaki asıl hedef, stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan Engels hava üssüydü.

Ukrayna - Rusya savaşı 912. gününde devam ediyor. Rusya topraklarında tüm dünyayı şok eden ABD'deki 11 Eylül'ü hatırlatan bir saldırı gerçekleşti.

UKRAYNA'NIN SÜRPRİZ SALDIRISI



Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta başlayan sürpriz saldırısı, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez kendi topraklarında hakimiyeti kaybetmesine yol açtı.



Ukrayna askerleri, beklenmedik bir hamle ile sınırı aşarak Kursk şehrine girdi. Moskova'yı gafil avlayan saldırının ilk sonuçlarından biri Rusya topraklarında bir tampon bölge yaratılmış olması oldu.

İŞLER RUSYA İÇİN İYİ GİTMİYOR



Üçüncü haftasına giren sınır ötesi saldırıda verilen kayıpları, Kremlin kontrolündeki Rus medyası inkar etmeye devam ediyor. Her ne kadar tersi iddia edilse de cephe hattında işler Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gitmiyor.



Moskova yönetimi 6 Ağustos tarihinden bu yana Kursk ve daha güneydeki Belgorod bölgelerinde yaşayan yüz binlerce kişiyi tahliye etmek zorunda kaldı.