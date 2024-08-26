Rusya'nın 11 Eylül'ü! 37 katlı binaya intihar saldırısı

Rus ordusu, dün geceden itibaren Ukrayna'yı İran üretimi kamikaze drone Şahid-136'lar ve füzelerle yoğun bombardımana tuttu. Ülkenin pek çok şehrinde duyulan siren seslerinin ardından patlamalar geldi. Ukrayna ordusu ise 600 kilometre uzaklıktaki Engels hava üssüne saldırdı, kaydedilen bir video akıllara 11 Eylül saldırısını getirdi.

Rusya'nın 11 Eylül'ü! 37 katlı binaya intihar saldırısı

- savaşı 912. gününde devam ediyor.

Rusya topraklarında tüm dünyayı şok eden ABD'deki 11 Eylül'ü hatırlatan bir saldırı gerçekleşti.

Ukraynalıların ateşlediği kamikaze drone, sınıra yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Saratov şehrinde yüksek katlı bir binaya yerel saatle sabah 06.10'da çarptı.

Volga Nehri'nin kıyısındaki Saratov şehrinin karşısında Engels kenti var. Rus ordusuna ait ünlü hava üssünün yer aldığı Engels'te tam da Rus savaş uçakları 'ya füzeler fırlatmak üzere kalkış yaparken drone saldırıları gerçekleşti.

Saratov'daki 37 katlı binanın yanı sıra Engels'teki daha küçük bir binanın çatısına da kamikaze drone çarptı.

Ukrayna saldırısındaki asıl hedef, stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan Engels hava üssüydü.

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UKRAYNA'NIN SÜRPRİZ SALDIRISI

'nın 6 Ağustos'ta başlayan sürpriz saldırısı, 'nın İkinci Savaşı'ndan bu yana ilk kez kendi topraklarında hakimiyeti kaybetmesine yol açtı.

askerleri, beklenmedik bir hamle ile sınırı aşarak Kursk şehrine girdi. Moskova'yı gafil avlayan saldırının ilk sonuçlarından biri Rusya topraklarında bir tampon bölge yaratılmış olması oldu.

İŞLER RUSYA İÇİN İYİ GİTMİYOR

Üçüncü haftasına giren sınır ötesi saldırıda verilen kayıpları, Kremlin kontrolündeki Rus medyası inkar etmeye devam ediyor. Her ne kadar tersi iddia edilse de cephe hattında işler Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gitmiyor.

Moskova yönetimi 6 Ağustos tarihinden bu yana Kursk ve daha güneydeki Belgorod bölgelerinde yaşayan yüz binlerce kişiyi tahliye etmek zorunda kaldı.

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