Rusya'nın 15 yaşındaki kahramanı: Liyakat Madalyası alacak!

15 yaşındaki genç insanları dar geçitten Expo bölgesine ve ardından ofis binasından sokağa, güvenli bir yere götürmeyi başardı.

"KENDİMİ KAHRAMAN OLARAK GÖRMÜYORUM"

İslam, "Eğer gidersem yüzlerce insanın öleceğini anladım. Bulabildiğim herkesi dışarı çıkardım ve eve gittim. Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum" derken hala olayın etkisini atlatamadığını anlatamadığını belirtti.

Halilov, "Dürüst olmak gerekirse hâlâ şoktayım. Gözümün önünde bir adam vuruldu, bunu düşünmeden duramıyorum." dedi.