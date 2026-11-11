Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev hayatını kaybetti
11.11.2026 19:31
Darçiyev'in ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, 66 yaşında hayatını kaybetti.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, 66 yaşında hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Darçiyev'in 11 Kasım Çarşamba günü ani şekilde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetimi ve çalışanları, Rusya Federasyonu'nun ABD Büyükelçisi Aleksandr Nikitiç Darçiyev'in 66 yaşında ani vefatını derin üzüntüyle duyurur." ifadelerine yer verildi.
Darçiyev'in ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
ALEKSANDR DARÇİYEV KİMDİR?
14 Mayıs 1960'ta doğan Darçiyev, uzun yıllar Rusya Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu.
2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yapan Darçiyev, daha sonra Dışişleri Bakanlığının Kuzey Amerika biriminin başına geçti.
Mart 2025'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ABD Büyükelçiliğine atanan Darçiyev, bu görevde Anatoliy Antonov'un yerini almıştı.
Darçiyev'in vefatı, Moskova ile Washington arasındaki diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.