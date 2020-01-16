Rusya'nın Ankara Büyükelçisi: İkili ilişkiler daha önce hiç olmadığı seviyede

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ikili ilişkilerin daha önce hiç olmadığı seviyede olduğunu söyledi.



Rus büyükelçi, "Sigma Insight Turkey" internet portalına bir mülakat verdi.

Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in gerek telefon gerekse de yüz yüze yoğun diyaloğunu sürdürdüğünü vurguladı.



Yerhov, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki etkin ittifakının sadece bölgedeki çatışmaları durdurmakla kalmadığını, aynı zamanda Anayasa Komitesi'nin oluşumunda da etkili olduğunu söyledi.