Rusya'nın arananlar listesinde olan Estonya Başbakanı Kallas, AB görevi için istifa etti

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika şefi olarak yeni bir göreve başlamak üzere başbakanlıktan istifa etti.



Estonya'nın ilk kadın başbakanı olan 47 yaşındaki Kallas, 2021 yılının başlarında göreve geldiğinden bu yana komşu Rusya'ya karşıt söylemleriyle öne çıktı.

Estonya'nın NATO ve AB'deki müttefiklerine, Rus güçlerini geri püskürtme mücadelesinde Ukrayna'ya koşulsuz destek vermeleri için baskı yaptı.

Onun liderliğinde, 1,4 milyon nüfuslu küçük bir Baltık cumhuriyeti olan Estonya, kişi başına düşen askeri yardım bazında Ukrayna'ya en büyük bağışçılardan biri haline geldi.

Ukrayna savaşıyla Batı'nın Rusya'nın tuzağına düşmemesi ve Ukrayna'ya koşulsuz destek vermesi uyarısında bulunan Kallas, Kremlin'in hedefine yerleşti. Rusya, Kallas'ı, Şubat 2024'te arananlar listesine aldı.



Kallas, liberal Reform partisini 2019 ve 2023'teki parlamento seçimlerinde zafere taşıdı ve 2021'den bu yana hükümetin başında yer alıyor.



Reform partisi, koalisyon ortakları liberal Estonya 200 ve Sosyal Demokratlar ile kabineyi yeniden yapılandırmak için müzakereleri beklerken, İklim Bakanı Kristen Michal'i Estonya'nın bir sonraki başbakanı olarak görevlendirdi.



Estonya kamu yayıncısı ERR, Kallas'ın bir sonraki hükümet ağustos başında onaylanana kadar Estonya'nın geçici başbakanı olarak kalacağını söyledi.



Partisi 8 Eylül'de yeni liderini seçecek.