Rusya'nın ardından ABD de tetikte: Çin kargo gemileri ne yüklü?

Newsweek'in haberine göre, Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlediği uzun menzilli İHA saldırısı, ABD'de Çin'e ait kargo gemilerinin güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.



Bu saldırı, savunma analistlerini, benzer teknolojilerin Çin tarafından ABD limanlarında kullanılabileceği konusunda uyardı.

"RUSYA'NIN PEARL HARBOR'U"



Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırı, Moskova'nın merkezine kadar ulaşan insansız hava araçlarıyla yapıldı ve Rusya'nın hava savunma sistemlerini aşarak büyük bir başarı elde etti.

Bu olay, "Rusya'nın Pearl Harbor'u" olarak nitelendirildi ve ABD'deki savunma uzmanlarını, benzer bir saldırının Amerikan topraklarında da gerçekleşebileceği konusunda alarma geçirdi.

ÇİN KARGO GEMİLERİNİN YÜKÜ NE?



Savunma analistleri, Çin'e ait kargo gemilerinin, içinde gizlenmiş insansız hava araçları veya seyir füzeleri taşıyabileceği ve bu silahların uzaktan veya zamanlayıcı yoluyla aktive edilerek ABD limanlarında saldırı düzenleyebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bu tür bir saldırının, ABD'nin kritik altyapılarına ciddi zarar verebileceği ve ulusal güvenliği tehdit edebileceği belirtiliyor.

ABD'Yİ ÖNLEM ALMAYA İTEBİLİR



Bu gelişmeler, ABD'nin Çin ile olan ticari ilişkilerini ve liman güvenliği politikalarını yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Uzmanlar, liman güvenliğinin artırılması, kargo gemilerinin daha sıkı denetlenmesi ve savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.



Sonuç olarak, Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlediği İHA saldırısı, ABD'de Çin'e ait kargo gemilerinin potansiyel tehdit olarak görülmesine neden oldu.

Bu durum, ABD'nin ulusal güvenlik politikalarını gözden geçirmesine ve liman güvenliğini artırmak için yeni önlemler almasına yol açabilir.