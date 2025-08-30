Rusya’nın Arktik planları: Yeni deniz yolları ve nükleer denizaltılar

İzlanda Dışişleri Bakanı Katrin Gunnarsdottir, Rusya’nın Kuzey Kutbu’ndaki askeri ve ekonomik faaliyetlerinin NATO açısından “ciddi endişe” kaynağı olduğunu söyledi.

Rusya, yıllardır Sovyet döneminden kalma üslerini yeniden faaliyete geçiriyor ve bölgede yeni askeri tesisler inşa ediyor.

NÜKLEER DENİZALTILARI KUZEY'DE

Murmansk bölgesinde konuşlu Kuzey Filosu’na büyük yatırım yapan Moskova, burada nükleer başlık taşıyabilen denizaltılarının önemli bir kısmını barındırıyor.

Gunnarsdottir, bölgedeki askeri yığınağın NATO için kaygı verici olduğunu vurgulayarak, “Arktik, Rusya’nın stratejik hesaplarının merkezinde yer alıyor ve faaliyetleri savunma tedbirlerinin çok ötesine geçiyor” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YENİ TEHDİTLER DOĞURUYOR

Kuzey Kutbu, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölge. Erimekte olan buzullar yeni deniz yollarını açarken hem askeri hem de ticari trafik için yeni imkanlar yaratıyor. Bu durum, Asya’dan Atlantik’e uzanan ticaret güzergahlarını da kısaltıyor.

RUSYA'NIN ELİ ÇOK GÜÇLÜ

NATO, son yıllarda bölgede denizaltı karşıtı savaş kabiliyetlerine (ASW) yatırım yaparak varlığını artırsa da Rusya’nın denizaltılarının takibi oldukça zor kabul ediliyor.

Ayrıca Rusya’nın buz kıran gemileri, diğer tüm ülkelerin toplamından fazla. Moskova, zorlu Arktik koşullarda tarihsel olarak daha deneyimli bir aktör olarak öne çıkıyor.