Rusya'nın asker kaçaklarının gönderildiği kanlı bodrum: Günde iki kez tuvalet, iki kez yemek"

Moskova şehir yönetimi için büyük bir inşaat müteahhidi olan işvereni bile yardımcı olamadı. Başlangıçta kendisine savaş dışı bir rol verileceğine dair verilen sözlere rağmen, tüfekçi olarak sınıflandırıldı ve bir eğitim kampına gönderildi.

Georgy, Eylül 2022'de “kayıtlarını netleştirmek” için askerlik şubesine çağrıldığında, bunun sadece rutin bir güncelleme olduğunu düşündü ancak bir seferberlik emri verildi. Hiçbir tıbbi muayene yapılmadı.

Moskova'nın Lyubertsy banliyösünde yaşayan 44 yaşındaki üç çocuk babası Georgy, Ekim 2022'de, ciddi sağlık sorunlarına, savaşa ve şiddete karşı olmasına rağmen seferber edilerek Ukrayna 'da savaşmaya gönderildi.

"TAVANDA BİLE KAN VARDI"



Rusya'ya geri dönmeye çalıştığında, Georgy ve bir grup asker kaçağı, pusuya düşürüldü. Bir devriye helikopteri ateş açarak adamlardan ikisini öldürdü. Hayatta kalanlar yakalanıp askeri polise teslim edilmiş ve polis de onları tanık olduklarını unutmaları konusunda uyarmış.



“Beni Zaitsevo'ya götürdüklerini sanıyordum, orası firarileri tutmasıyla ünlenmişti. Ama bunun yerine kendimizi Rozsypne'de bir bodrumda bulduk” diye hatırlıyor Georgy.

Ukrayna sınır karakoluna dönüştürülen Rozsypne, kaçmaya çalışan Rus askerlerini alıkoymak için kullanılan gayri resmi bir hapishaneydi.

Orayı şöyle anlatıyor: “Şok ediciydi. Yerler kumluydu, duvarlar kanla kaplıydı ve tahta karyolalarda uyuyorduk. İki bölüm vardı: Biri 'yeniden eğitim' için, ben oradaydım. Diğeri de 'istenmeyenler' için. O bölümdeki kanı temizlemek zorundaydık. Her yerde, hatta tavanda bile kan vardı.”

GÜNDE İKİ KEZ YEMEK, İKİ KEZ TUVALET

Mahkumlar günde iki kez, hayatta kalmalarına ancak yetecek kadar besleniyor ve günde sadece iki kez tuvalete götürülüyordu. Cepheye dönmeyi reddedenler dövülüyor ve işkence görüyordu.

Georgy, “Elektrik şoku verdiler, karnımıza yumruk attılar, sadece canımızı yakacak kadar ama morluk bırakmayacak kadar. 'İstenmeyenler' doğrudan öldürülüyordu. Çığlıklarını duvarlardan duyabiliyorduk” diyor.

Stres ve kötü muamele zarar verdi. Georgy kalp krizi geçirdi ancak kendisi de eski bir sığınmacı olan bir yerel doktorun yatak istirahati ve ilaç tedavisi önermesi sayesinde hayatta kaldı.

Sonunda, üstlerinin firar ettiği için “tövbe etmesi” yönündeki taleplerini kabul ettikten sonra, kötü şöhretli Storm Z takımının bir parçası olarak Rus işgali altındaki Svatove şehri yakınlarında savaşmaya gönderildi.

Yakındaki bir patlama onu tekrar yaraladı; bacağını kırdı, beyin sarsıntısı geçirdi ve başka bir kalp krizini tetikledi.

İyileşmesi için geçici olarak eve gönderildi. Ancak askeri hastaneye gitmenin cepheye geri gönderilmek anlamına geleceğini bilen Georgy ortadan kayboldu ve yaklaşık bir yıl boyunca Tula bölgesinde neredeyse terk edilmiş bir köyde saklandı.

Ancak Aralık 2024'te Moskova'daki ailesini ziyaret etmek için nadiren yaptığı bir yolculuk sırasında üç sivil polis tarafından pusuya düşürüldü. Birkaç saat içinde askeri bir araçla Rusya'nın Baltık eksklavı Kaliningrad'a götürüldü.