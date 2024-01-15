Rusya'nın casus uçağını düşürdük

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Azak Denizi bölgesinde Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit ve "IL-22" tipi komuta kontrol uçaklarını imha ettiklerini duyurdu.



Bu uçakların, çok pahalı elektronik teçhizatla donatılmasından dolayı, 1 adedinin yaklaşık 330 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.

Askeri uzmanlar bu uçakların çok uzun mesafe radar kapasiteleri olduğunu ve savaş zamanında hava hakimiyeti için oldukça kritik öneme sahip olduğunu söylüyor.