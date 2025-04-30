Rusya'nın cesedini teslim ettiği gazetecinin beyni ve gözleri çıkarılmış!

Rusya'da tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybeden Ukraynalı gazeteci Viktoriia Roshchyna'nın cesedi dün iade edildi.

Ukrainska Pravda'nın yürütülen soruşturmadan yaptığı habere göre cansız bedende çok sayıda işkence izi vardı ve bazı iç organları eksikti.

27 yaşındayken hayatını kaybeden Victoria Roshchyna, Ağustos 2023'te Ukrayna'nın Zaporizhzhia bölgesinin Moskova tarafından kontrol edilen kısmına yaptığı bir haber gezisi sırasında Rus toprakları üzerinden seyahat ettikten sonra kaybolmuştu.

Nisan 2024'e kadar kayıp olarak kaldı ve babası Moskova'nın savunma bakanlığından Rusya'da gözaltında tutulduğunu bildiren bir mektup aldı.

Tutuklanma koşulları kamuoyuna açıklanmadı ve Rusya ilk kez Ekim 2024'te bildirilen ölümünü açıklamadı.

Ukraynalı milletvekili Yaroslav Yurchyshyn, geçen perşembe günü yaptığı açıklamada, gazetecinin cesedinin şubat ayı sonunda yapılan bir takasın parçası olarak iade edildiğini söyledi.

Yurchyshyn, “İşkence ve cesedin durumu göz önüne alındığında, Roshchyna'nın ailesi bir değil, birkaç DNA incelemesi talep etti” dedi.

VÜCUDUNDA BIÇAK YARALARI VARMIŞ

Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Ukraynalı araştırmacı haber kuruluşu Slidstva'nın ortak soruşturması sonucunda Roshchyna'nın Ukrayna'nın güneyindeki Energodar'da tutuklandığı ve daha sonra birkaç hafta boyunca Rusya'nın elindeki Melitopol kentinde tutulduğu ortaya çıktı.

Oradan da Rusya'nın liman kenti Taganrog'daki bir hapishaneye nakledilmiş. Roshchyna, burada tanıklıklara göre mahkumların acımasız dayaklara, elektrik şoku işkencesine ve zorla aç bırakılmaya maruz bırakıldığını anlattı.

Roshchyna'nın sağlığı kötüleşti ve 27 yaşındaki gazetecinin beslenmesi durduruldu. Ağırlığı 30 kilogramın altına düşen Rossina gözetim altında hastaneye götürüldü ancak gardiyanların onu hayata döndürme çabaları sonuçsuz kaldı.



"KORKUNÇ İZLER BULUNDU"

Roshchyna'nın 19 Eylül'de öldüğü ailesi tarafından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir güncelleme ile öğrenildi. Ceset geri getirildiğinde boğulma izleri, kırık bir dil kemiği ve gırtlak, beyin ve gözlerin çıkarıldığı ampütasyonlar bulundu. Guardian'ın haberine göre, bu verilerle birlikte ölüm nedenini belirlemek daha da zorlaşıyor.



Roshchyna'nın suçlama olmaksızın ve avukata erişimi olmaksızın tutulduğu ve Rusya'nın elinde kaldığı süre boyunca dış dünyayla bilinen tek temasının ailesiyle yaptığı dört dakikalık bir telefon görüşmesi olduğu bildirildi. Ukrayna savcılığı, “işkence ve kötü muameleye dair açık işaretler” olduğunu vurgulayarak bir savaş suçu soruşturması başlattı.



Meslektaşları raporlarında, 27 yaşındaki genç kızın “işgal altındaki topraklara gerçeği taşıyan köprü” olduğunu ve “ortadan kaybolmasının ardından oradan gelen bilgilerin neredeyse sessizliğe gömüldüğünü” vurguluyor.

