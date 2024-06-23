Rusya’nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar : 7'si polis 9 kişi öldü

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada saldırganların Mahaçkale’deki bir polis noktasına ve Derbent’teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verildi. Bir papazın da yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktarıldı.

7'Sİ POLİS 9 KİŞİ ÖLDÜ

Dağıstan Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada ise saldırılarda 7'si polis olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.