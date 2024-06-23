Rusya’nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar : 7'si polis 9 kişi öldü

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.
Açıklamada saldırganların Mahaçkale’deki bir polis noktasına ve Derbent’teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verildi. Bir papazın da yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktarıldı.
7'Sİ POLİS 9 KİŞİ ÖLDÜ
Dağıstan Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada ise saldırılarda 7'si polis olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.
SALDIRGANLARDAN 4'Ü ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Saldırganları yakalamak için çalışmalar sürerken, Dağıstan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Gayana Garieva 4 saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurarak, “Kolluk kuvvetleri Mahaçkale'de şu ana kadar 4 saldırganı etkisiz hale getirdi” ifadelerini kullandı. Bölgede yer yer güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışmalar devam ediyor.
POLİS ARACINA ATEŞ AÇILDI
Dağıstan'daki Sergokala köyünün merkezinde henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar, bir polis aracına ateş açtı. Saldırıda 1 polis yaralandı. Saldırganlar bölgeden araçla kaçtı.
Dağıstan'da art arda düzenlenen saldırıların ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Rusya İçişleri Bakanlığı, İnguşetya, Çeçenistan ve Kabardey Balkar'da da güvenlik önlemlerinin arttırıldığını duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi saldırılarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini, saldırılarla bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin tespit edilmesi için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
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