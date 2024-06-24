Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: En az 15 polis öldü

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada saldırganların Mahaçkale’deki bir polis noktasına ve Derbent’teki iki kilise ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verildi. Bir papazın da yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktarıldı.

7'Sİ POLİS 9 KİŞİ ÖLDÜ

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bunun bir "terör saldırısı" olduğunu kaydeden Melikov, "Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi." dedi.



Melikov, Dağıstan polisinin saldırıları düzenleyenlere karşı koyduğunu ifade ederek, "Benzeri görüşlmemiş bu terör saldırısında 15'ten fazla polis yaşamını yitirdi. Onlar, silah elinde Dağıstan'daki barış ve huzuru koruyordu. Ölenlerin arasında bir papaz dahil birkaç sivil de bulunuyor." diye konuştu.