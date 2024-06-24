Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: En az 15 polis öldü

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da yapılan silahlı saldırılarda bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alındı. İlk belirlemelere göre, saldırılarda 15 polis hayatını kaybetti. Saldırganlardan beşi öldürüldü.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: En az 15 polis öldü

 İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sularında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada saldırganların Mahaçkale’deki bir polis noktasına ve Derbent’teki iki ve bir sinagoga saldırdıkları bilgisine yer verildi. Bir papazın da yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın sürdüğü aktarıldı.

7'Sİ POLİS 9 KİŞİ ÖLDÜ

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bunun bir "terör saldırısı" olduğunu kaydeden Melikov, "Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi." dedi.

Melikov, Dağıstan polisinin saldırıları düzenleyenlere karşı koyduğunu ifade ederek, "Benzeri görüşlmemiş bu terör saldırısında 15'ten fazla polis yaşamını yitirdi. Onlar, silah elinde Dağıstan'daki barış ve huzuru koruyordu. Ölenlerin arasında bir papaz dahil birkaç sivil de bulunuyor." diye konuştu.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: En az 15 polis öldü - 1

SALDIRGANLARDAN 5'İ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, terörle mücadele operasyonu adı verilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen şüphelilere dair bilgiler aktararak, “Dağıstan Cumhuriyeti'nde terörle mücadele operasyonu sırasında 5 militan etkisiz hale getirildi” denildi. Ayrıca bölgedeki operasyonların aktif aşamasının tamamlandığı da belirtildi.

SALDIRGANLAR ARASINDA BELEDİYE BAŞKANININ ÇOCUKLARI DA VAR

Öte yandan Dağıstan’daki saldırıları gerçekleştirenlerin arasında Sergokalinsky Belediye Başkanı Magomed Omarov’un çocuklarının da olduğu öne sürüldü. Omarov’un yaşanan olayın ardından sorguya alındığı öğrenilirken Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kurucuları arasında yer alan Birleşik Rusya Partisi’nden de yazılı açıklama yapıldı. Belediye başkanının Birleşik Rusya Partisi üyesi olduğu doğrulanırken, “Birleşik Rusya Partisi, Siyasi Konsey Başkanlığı, Magomed Omarov'u partiden ihraç etti. Karar, Birleşik Rusya Partisi’nin tüzüğüne göre, partiyi karalayıcı eylemler nedeniyle alındı” denildi.

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