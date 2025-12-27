Rusya'nın Ermenistan Büyükelçisi: Erivan hem AEB hem de AB üyesi olamaz

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopırkin, Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin jeopolitik dalgalanmalar nedeniyle ciddi bir sınamadan geçtiğini söyledi. Kopırkin, Ermenistan merkezli Noyan Tapan gazetesine verdiği röportajda, Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Ermenistan’ın dış politika yönelimi hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi, son bir yılın iki ülke arasında yoğun siyasi temaslarla geçtiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın birden fazla kez görüştüğünü ve Paşinyan’ın Rusya’ya çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bu ziyaretler arasında, İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin 80. yıl dönümü etkinlikleri de yer aldı.

“İLİŞKİLER DAYANIKLILIK TESTİNDEN GEÇİYOR”

Kopırkin, iki ülke arasındaki mevcut tabloyu “Bugün ilişkilerimizin zor bir aşamadan geçtiğini hepimiz görüyoruz. Küresel jeopolitik türbülansın etkileri Güney Kafkasya’ya da yansıyor" açıklamasında bulundu.

Rus büyükelçi, Ermenistan’ın Nisan 2025’te kabul ettiği ve Avrupa Birliği’ne entegrasyonu hukuki zemine oturtan yasaya da değindi. Moskova’nın tutumunun net olduğunu vurgulayan Kopırkin, Ermenistan’ın aynı anda hem Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) hem de Avrupa Birliği üyesi olamayacağını söyledi.

Büyükelçi ayrıca, AB’nin Erivan ile ilişkilerini, Rusya’ya karşı “stratejik yenilgi” hedefiyle şekillendirdiğini savundu.

“RUSYA HALA ERMENİSTAN'IN TEMEL ORTAĞI”

Kopırkin, tüm siyasi tartışmalara rağmen Rusya’nın Ermenistan’ın en büyük ticari ve yatırım ortağı olmayı sürdürdüğünü, ayrıca ülkenin enerji ve gıda güvenliğinin başlıca garantörlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ermenistan’daki Metsamor Nükleer Santrali’nde yeni bir enerji bloğu inşası konusuna da değinen Rus büyükelçi, “topun Erivan’da olduğunu” belirtti. Kopırkin, Rosatom’un projeye ilişkin ayrıntılı ve ekonomik açıdan avantajlı bir teklif sunduğunu ve kısa sürede çalışmalara başlamaya hazır olduğunu söyledi.

ABD'NİN BÖLGESEL ADIMLARI

Büyükelçi, Washington’da gündeme gelen “Trump’ın uluslararası barış ve refah yolu” adlı Ermenistan–ABD girişimini de yakından takip ettiklerini, ancak projenin henüz somutlaşmadığını ifade etti. Girişimin, Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğiyle bağlantılı sonuçlar doğurabileceğini belirten Kopırkin, bu konuda Ermenistan ile istişarelere açık olduklarını vurguladı.

Rusya’nın, Güney Kafkasya’da ulaşım hatlarının açılması yönündeki tutumunun değişmediğini söyleyen büyükelçi ayrıca, bu sürecin 2020–2022 yıllarında Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında varılan üçlü anlaşmalara dayanması gerektiğini ifade etti.