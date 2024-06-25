Rusya'nın eski savunma bakanı Şoygu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM),Rusya'nın eski savunma bakanı Sergey Şoygu ve önde gelen Rus general Valery Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı.

İki isin hakkındaki kararın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle alındığı belirtildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'de savaşın başlamasından bu yana askeri komuta kademesinde yaptığı en önemli değişiklikle Şoygu, geçen ay savunma bakanlığı görevinden alınarak Güvenlik Konseyi Sekreterliği'ne atandı.

Lahey merkezli mahkeme, Şoygu ve Gerasimov'un Ukrayna'daki sivillere ve sivil nesnelere yönelik saldırıları yönettikleri için savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediklerinden şüphelenildiğini bildirdi.



Mahkeme tarafından yapılan basın açıklamasında, yargıçların "iki şüphelinin Rus silahlı kuvvetleri tarafından en az 10 Ekim 2022 ile en az 9 Mart 2023 tarihleri arasında Ukrayna elektrik altyapısına karşı gerçekleştirilen füze saldırılarından sorumlu olduklarına inanmak için makul gerekçeler" bulunduğuna karar verdikleri belirtildi.

KİEV VE MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Yermak, tutuklama emrini selamlayarak, bunun "önemli bir karar" olduğunu söyledi.



Yermak, "Şoygu ve Gerasimov bireysel sorumluluk taşıyorlar. Onlar kötülükten sorumlu tutulacaklar" dedi.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de UCM kararlarının, Rusya için adaletin "kaçınılmaz" olduğunu gösterdiğini söyledi

Rusya devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Güvenlik Konseyi ise tutuklama kararlarının, "Moskova'ya karşı yürütülen hibrid savaşın bir parçası" olduğunu ifade etti.

