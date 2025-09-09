Rusya’nın gizemli "Kıyamet Radyosu" yeniden aktif

Rusya’nın Moskova yakınlarında bulunan ve “Kıyamet Radyosu” olarak bilinen kısa dalga radyo istasyonu UVB-76, yıllar sonra yeniden şifreli mesajlar yayınladı. 1970’lerden bu yana sürekli monoton bir uğultu sesiyle bilinen istasyon, bu kez alışılmış yayını iki kez keserek Rusça kelimeler, rakamlar ve kodlardan oluşan mesajlar iletti.



Yayınlanan mesajlarda daha önce kullanılan “NZhTI” çağrı işareti yer alırken, “38, 965, 78, 58, 88, 37” gibi rakam dizileri dikkat çekti. Bazı kullanıcılar bu sayıların koordinatları temsil edebileceğini öne sürdü. Yayının videosu sosyal medyada paylaşılırken, dinleyenler “bu gece büyük bir şey olacak” yorumları yaptı.

"HÜKÜMET TARAFINDAN KULLANILIYOR OLABİLİR"

Londra Şehir Üniversitesi’nde elektronik ve radyo mühendisliği dersleri veren Prof. David Stupples, istasyonun büyük olasılıkla Rus hükümeti tarafından kullanıldığını belirterek, “Bu bir güvenlik önlemi olabilir ve barışçıl amaçlı olması pek olası değil” dedi.



Hollandalı radyo araştırmacısı Ary Boender ise istasyonla ilgili yıllar içinde ortaya atılan çeşitli teorileri hatırlatarak, “Kimi bunun eski bir Sovyet Ölü Adam Anahtarı olduğunu, vızıltı durduğunda batıya nükleer saldırıyı tetiklediğini söylüyor. Kimi de UFO’lar için işaret ya da zihin kontrol cihazı olduğuna inanıyor” ifadelerini kullandı.

GİZEMLİ GEÇMİŞ



UVB-76, 1980’lerden itibaren amatör telsizcilerin ilgisini çekmeye başladı. 1990’lardan itibaren düzenli “vızıltı” sesleri ve zaman zaman rastgele okunan isim, kelime ve rakamlarla dikkat çekti. Bazı araştırmacılara göre bu çeşitlilik, sıradan bir “acil durum frekansı”ndan daha fazlasını işaret ediyor. Profesör Stupples’ın ölçümlerine göre istasyon, binlerce watt güçle her yöne yayın yapıyor.



Son yayınlanan mesajların şifresinin çözülüp çözülemeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak “Kıyamet Radyosu”, tıpkı Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi, bugün de uluslararası kamuoyunda merak ve tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

