Rusya'nın gizli fabrikası: Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

Reuters'in kamuya açık devlet belgeleri ve uydu görüntüleri üzerinde yaptığı incelemeye göre Rusya, Ukrayna'daki savaşta top mermileri ve diğer mühimmatlarda kullanılan güçlü bir patlayıcının üretimini arttırmak için Sibirya'da büyük bir fabrika genişletme çalışması yürütüyor.

Moskova'nın Ukrayna'dan daha fazla mermi toplayabilmesi, çoğunlukla büyük silahlar ve insansız hava araçlarıyla yürütülen çatışmalarda Rusya'nın savaş alanındaki başarılarında önemli bir rol oynadı. Ancak ABD ve Ukrayna'ya göre Moskova'nın Kuzey Kore'den büyük miktarlarda mermi ithal etmesi gerekiyor ve kendi mühimmat stokları da giderek azalıyor.

Üç savunma analisti, daha önce rapor edilmemiş olan projeden beklenen ek patlayıcının, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus ilerleyişini engellemek için gerekli mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Moskova'nın ateş gücünü önemli ölçüde arttırmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı topçu, füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla vurduğu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat 2022'de Moskova'nın geniş çaplı işgaliyle başlayan savaşı sona erdirecek bir anlaşma için baskı yaptığı bir dönemde bu üretim hattının varlığına ilişkin haberler geldi.