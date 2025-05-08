Rusya'nın gizli fabrikası: Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı
Rusya'nın devlet savunma şirketine ait bir fabrikada yeni bir üretim hattı inşa ettiği bildirildi. Fabrika, Moskova'nın önemli bir askeri sınıf patlayıcı üreticisi.
Reuters'in kamuya açık devlet belgeleri ve uydu görüntüleri üzerinde yaptığı incelemeye göre Rusya, Ukrayna'daki savaşta top mermileri ve diğer mühimmatlarda kullanılan güçlü bir patlayıcının üretimini arttırmak için Sibirya'da büyük bir fabrika genişletme çalışması yürütüyor.
Moskova'nın Ukrayna'dan daha fazla mermi toplayabilmesi, çoğunlukla büyük silahlar ve insansız hava araçlarıyla yürütülen çatışmalarda Rusya'nın savaş alanındaki başarılarında önemli bir rol oynadı. Ancak ABD ve Ukrayna'ya göre Moskova'nın Kuzey Kore'den büyük miktarlarda mermi ithal etmesi gerekiyor ve kendi mühimmat stokları da giderek azalıyor.
Üç savunma analisti, daha önce rapor edilmemiş olan projeden beklenen ek patlayıcının, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus ilerleyişini engellemek için gerekli mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Moskova'nın ateş gücünü önemli ölçüde arttırmaya yardımcı olabileceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'yı topçu, füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla vurduğu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat 2022'de Moskova'nın geniş çaplı işgaliyle başlayan savaşı sona erdirecek bir anlaşma için baskı yaptığı bir dönemde bu üretim hattının varlığına ilişkin haberler geldi.
ŞU ANDA ÜRETİLMEYENİ ÜRETECEK
Belgeler, devlet savunma şirketi Ya'ya ait bir fabrikada yeni bir üretim hattı inşa edildiğini gösteriyor. M. Sverdlov Fabrikası, Rusya'nın önemli bir askeri sınıf patlayıcı üreticisi.
Reuters tarafından ortaya çıkarılan kanıtlar, şu anda Rusya'da üretilmeyen yüksek bir patlayıcı olan RDX'i üretmeye başlayacak bir tesise güçlü bir şekilde işaret ediyor.
Reuters tarafından ortaya çıkarılan kanıtlar, Sverdlov Fabrikası'nın Biysk Oleum Fabrikası'nda (BOZ) şu anda üretilmeyen bir yüksek patlayıcı olan RDX'i üretmeye başlayacak bir tesise güçlü bir şekilde işaret ediyor.
Bununla birlikte, haber ajansının görüşüne başvurduğu uzmanların çoğu, benzer moleküler yapıya sahip bir başka yüksek patlayıcı olan HMX üretimi için olabileceği ihtimalini göz ardı etmedi. Yüksek patlayıcılar hızla patlayan ve maksimum yıkım için tasarlanan patlayıcılar olarak biliniyor.
UKRAYNA UÇAKLARININ MENZİLİNİN DIŞINDA
BOZ fabrikası Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilomtre doğusunda, Sibirya'nın Biysk kenti yakınlarında yer alıyor. Bu da onu Rus silah endüstrisini hedef alan çoğu Ukrayna saldırı uçağının menzili dışında bırakıyor.
Reuters'in ulaştığı uydu görüntülerine göre bölgede yeni binalar ve belgelerde tarif edilen diğer altyapılar inşa ediliyor. Projeye yakın olan ve adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir kişi ve bir inşaat müteahhidi, BOZ'da büyük bir genişlemenin devam ettiğini doğruladı.
Yeni tesisin yılda 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi bekleniyordu ve 2023 yılında devlet tedarik internet sitesinde yayınlanan ve daha sonra kaldırılan taslak tasarım sözleşmesine göre bu yıl tamamlanması planlanıyordu.
"RUS SAVUNMASINA BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"
Münih'teki Ludwig Maximilians Üniversitesi'nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters'in bulguları sorulduğunda bunun “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” söyledi.
Reuters'in bilimsel literatüre dayanarak yaptığı ve bir başka patlayıcı uzmanı tarafından doğrulanan hesaplamaya göre, bu üretim kapasitesi, örneğin, Rusya'nın 152 mm çapında yaygın bir uzun menzilli mermisi olan OF-29 top mermilerinin 1.28 milyonunun savaş başlıklarını doldurmaya yetecek.
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