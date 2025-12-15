Rusya'nın gölge filosuna AB'den yeni yaptırım

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Rusya'nın gölge filosuna göz yuman dokuz unsura yaptırımları kabul etti.

Bakanlar ayrıca Rusya'nın "hibrit tehdit rejimi" ile bağlantılı olduğunu iddia ettikleri 14 kişi ve kuruma yaptırım uygulama konusunda anlaştı.

Uzmanlar, mülkiyetleri belirsiz ve uygun sigortaları olmayan tankerlerden oluşan gölge filonun, Rusya'nın ihracat yasaklarına ve fiyat sınırlamasına rağmen petrol satmaya devam etmesine yardımcı olduğunu söylüyor

BERLİN'DE İKİNCİ GÜN

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, Amerikan ve Ukraynalı müzakere heyetinin ikinci gün görüşmeleri başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Berlin'de.

Kremlin, bugün yaptığı açıklamada, Kiev'in NATO'da olmaması meselesinin Berlin görüşmeleri için bir köşe taşı olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu özel bir tartışmayı gerektiriyor" dedi.

GENERAL GRYNKEWICH DE HEYETTE

Alman Haber Ajansına göre (DPA) ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, Berlin'deki heyette. ABD ordusunda görevli General Alexus Grynkewich de Başkan Donald Trump'ın barış girişimleri kapsamında ABD'li müzakerecilere askeri danışmanlık yapmak üzere görüşmelerde yer alıyor.

Witkoff, ay başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Putin, müzakerelere açık olduğunu belirtmiş ancak Rusya'nın sahadaki stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunu vurgulamıştı.