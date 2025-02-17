Rusya'nın gölge savaşı: Batı'yla savaş için yeni casus birimi kuruldu!

Amerikan The Wall Street Journal gazetesine göre, Batılı istihbarat yetkilileri, Rusya'nın casusluk servislerinin, Avrupa ve diğer yerlerde gizli saldırılarla Batı'yı hedef alan karanlık bir yeni birliğe sahip olduğunu söylüyor.



"Özel Görevler Departmanı" olarak bilinen bu birim, Moskova'nın dış mahallelerinde akvaryum olarak bilinen, cam ve çelikten oluşan geniş bir kompleks olan Rus askeri istihbarat merkezinde konuşlandırıldı.

"BATI'YA KARŞI SAVAŞ"



Bu birimin operasyonları arasında suikast girişimleri, sabotaj ve uçaklara yangın çıkarıcı cihazlar yerleştirme planları yer alıyor.



Yetkililer, departmanın kuruluşunun Moskova'nın Batı'ya karşı savaş zamanındaki duruşunu yansıttığını söylüyor.



Departman 2023'te Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğe yanıt olarak kuruldu ve son yıllarda Rusya'nın en cüretkar gizli operasyonlarından bazılarını şekillendirdi.



Kremlin, Batı'yı Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında suç ortağı olarak görüyor. Batılı istihbarat yetkilileri tarafından Rusça kısaltması SSD olarak bilinen yeni teşkilatın, Batı'ya yönelik son dönemdeki bir dizi saldırının arkasında olduğu düşünülüyor.

TEŞKİLATIN ÜÇ GENİŞ GÖREVİ VAR



Bunlar arasında Alman bir silah üreticisinin genel müdürüne yönelik suikast girişimi ve nakliye devi DHL tarafından kullanılan uçaklara yangın çıkarıcı cihazlar yerleştirme planı da yer alıyor.



Batılı istihbarat yetkililerine göre SSD'nin en azından üç geniş görevi var: yurtdışında cinayetler ve sabotajlar gerçekleştirmek, Batılı şirketlere ve üniversitelere sızmak ve yabancı ajanları eğitmek.



Batılı ve Rus yetkililer, SSD'nin Rus lider VladimirPutin'den aldığı geniş kapsamlı emirler doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ancak komutanların belirli operasyonlar için onay istemeyebileceğini söyledi.

