Rusya'nın Hazar Denizi bölgesinde deprem

Ria haber ajansına göre, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Hazar Denizi bölgesinde yerel saatle 23.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Dağıstan Cumhuriyeti'nde Derbent şehrinin 41 kilometre kuzeybatısı olan depremin derinliği ise 12 kilometre olarak kayda geçti.



Deprem, Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ile Azerbaycan'da hissedilirken, ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi.