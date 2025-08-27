Rusya'nın Hazar Denizi bölgesinde deprem

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Ria haber ajansına göre, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Hazar Denizi bölgesinde yerel saatle 23.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Dağıstan Cumhuriyeti'nde Derbent şehrinin 41 kilometre kuzeybatısı olan depremin derinliği ise 12 kilometre olarak kayda geçti.

, Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ile 'da hissedilirken, ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi.

