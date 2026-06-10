Rusya'nın hedefindeki komutan ilk kez konuştu

"Madyar" çağrı adıyla bilinen 50 yaşındaki Brovdi'nin komuta merkezinde, Rus hedeflerine düzenlenen saldırıların görüntülerinin aktarıldığı ekranlar, cephe haritaları ve imha edilen hedeflerin yer aldığı tablolar bulunuyor.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden önce varlıklı bir tahıl tüccarı olan Brovdi'nin herhangi bir askeri geçmişi bulunmuyordu. Ancak savaşın başlamasının ardından gönüllü olarak orduya katıldı ve kendi drone birimini kurdu.

TAHIL TİCARETİNDEN SAVAŞA

"Madyar'ın Kuşları" adı verilen birliği kuran Brovdi, insansız hava araçlarının savaşın gidişatındaki önemini erken fark eden isimlerden biri oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brovdi'yi Haziran 2025'te ülkenin tüm insansız sistemler kuvvetlerinin başına getirdi.

AFP'ye konuşan Brovdi, savaş stratejisinin temelinde verilerin bulunduğunu belirterek, "Savaşın temeli sayılardır. Her şey oradan başlar. Bunu görmezden gelenler lider değil, takipçi olur." dedi.

RUSYA'NIN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİNDEN BİRİ

Brovdi, Rus petrol tesisleri ve askeri altyapıya yönelik uzun menzilli drone saldırılarının planlayıcılarından biri olarak gösteriliyor. Son dönemde düzenlenen saldırılar arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomik zirvesi başlarken St. Petersburg'u hedef alan operasyon da yer aldı.

Bu saldırılar nedeniyle Rusya'nın öncelikli hedeflerinden biri haline geldiğini söyleyen Brovdi, sık sık yer altındaki gizli sığınaklarda çalışmak zorunda kaldığını anlattı.

Ukrayna'nın insansız sistemler kuvvetleri, doğrulanmış Rus kayıplarının yüzde 30 ila 35'inden sorumlu olduklarını iddia ediyor. Buna rağmen bu birliklerin Ukrayna ordusunun yalnızca yüzde 2'sini oluşturduğu belirtiliyor.

TARTIŞMALI PAYLAŞIMLAR

Komuta merkezine ulaşan görüntüler, Ukrayna drone'larının Rus askerlerini cephe hattında takip ederek hedef aldığı anları gösteriyor. Bu görüntülerin bir kısmı, yüz binlerce takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesaplarında da paylaşılıyor.

Ancak bazı videoların mizahi müzikler ve alaycı yorumlarla paylaşılması Ukrayna içinde de eleştirilere yol açtı. Bazı hukukçular, ölü ya da yaralı askerlerin bu şekilde teşhir edilmesinin Cenevre Sözleşmeleri kapsamında savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini savunuyor.

SANAT ESERLERİYLE DOLU SIĞINAK

Brovdi'nin yer altındaki karargahında savaş görüntülerinin yanı sıra Ukraynalı ressamların eserleri de bulunuyor.

Ünlü Ukraynalı sanatçı Maria Prymachenko'nun tablolarının da yer aldığı sığınakta sanatın savaşın psikolojik yükünü hafiflettiğini söyleyen Brovdi, savaş öncesinde ülkenin batısındaki memleketinde bir sanat vakfı yönettiğini anlattı.

Eşi de savaşın başında orduya katılan Brovdi, güvenlik gerekçesiyle nerede olduğunu yalnızca çok dar bir çevrenin bildiğini belirtti.