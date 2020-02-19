Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.

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Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, akşam saatlerinde İdlib'in Termanin beldesine ve Halep'in Daret İzze ilçe merkezi ve çevresine hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, Rus savaş uçakları, Termanin beldesine düzenlediği hava saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, en az 9 sivil yaralandı.

Saldırı sonrasında çıkan yangın sivil savunma ekiplerince söndürülürken enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları sürdürüyor.

İDLİB'DEN SİVİLLERİN KAÇIŞI SÜRÜYOR

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