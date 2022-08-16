Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da mühimmat deposu patladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kırım’ın Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan bir askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda yangın çıktığı belirtildi.



Yangın sonucu mühimmatların patladığı ifade edildi.



Rusya, Ukrayna'nın gübeyinde yer alan Kırım'ı 2014 yılında yasa dışı olarak ilhak etti.

Olayda, yaralanan olmadığı aktarılırken, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.



Yangının sebebinin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.



Mayskoye köyüne yakın Canköy kentindeki elektrik trafo merkezinde de yangın çıktığı belirtiliyor.

RUSYA'NIN KIRIM'I YASA DIŞI İLHAKI



Rusya, Ukrayna ve Batılı ülkelerin yasa dışı olarak kabul ettiği bir referandumda Rusya'ya katılmak için oy kullanan ve Rusça konuşan çoğunluğa sahip olan Kırım'ı Mart 2014'te ilhak etmişti.



Oylama, kimliği belirsiz Rus birliklerinin yarımadanın çevresindeki birkaç stratejik noktanın kontrolünü ele geçirmesinin ardından aceleyle yapılmıştı. O yılın başlarında, aylarca süren Avrupa yanlısı protestolar, Ukrayna'nın Rus destekli cumhurbaşkanının devrilmesiyle sonuçlanmıştı.



Bu yıl 24 Şubat'ta Moskova, Kırım'ı Rus birliklerini Ukrayna'nın daha derinlerine taşımak için bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgal başlattı.

ÇİN'DE KARANTİNA İZDİHAMI