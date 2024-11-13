Rusya’nın Karadeniz Filosu komutanına suikast

Rusya 'nın Kırım'ı ilhak ettiği bölgedeki Sivastopol kentinde, Karadeniz Filosu’na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky aracına yerleştirilen bir bombalı saldırıyla öldürüldü. Rusya Soruşturma Komitesi, aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle gerçekleşen saldırının ardından terör saldırısı soruşturması başlattı. Ukrayna medyası, Trankovsky'nin ölümünden Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) sorumlu olduğu öne sürdü. Trankovsky, Ukrayna'ya düzenlenen füze saldırılarında Karadeniz Filosu’na füze ateşleme emri veren bir komutan olarak biliniyor ve "savaş suçlusu" olarak nitelendiriliyordu.

PUTİN KARŞITI ÜNLÜ ŞEF OTELDE ÖLÜ BULUNDU



Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirileriyle tanınan Rus şef Alexei Zimin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kaldığı bir otelde ölü bulundu. 52 yaşındaki ünlü şef, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Londra’ya taşınmış ve burada restoran işletmeye başlamıştı. Kitap tanıtımı için Belgrad'da bulunduğu belirtilen Zimin’in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.



Geçmişte bir Rusça derginin genel yayın yönetmenliğini de üstlenen Zimin, Ukrayna’daki savaş ve Kırım’ın ilhakına yönelik eleştirileriyle tanınıyordu.



Zimin, savaş karşıtı açıklamaları nedeniyle Rusya'daki televizyon programının yayından kaldırıldığını ve İngiltere’deki restoranına yönelik taciz ve kundaklama tehditleri aldığını söylemişti.