Rusya'nın “kışı silaha dönüştürme” operasyonu başladı

Rusya-Ukrayna savaşının 1637'nci gününde karşılıklı saldırılar enerji ve savunma altyapısında yoğunlaştı. Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın kış öncesinde enerji tesislerini sistematik biçimde hedef alarak “kışı silaha dönüştürmeye” çalıştığını belirtti.

Ukrayna'nın devlet enerji şirketi Naftogaz, tesislerinin son bir haftada Rus drone ve füzeleriyle 13 kez hedef alındığını açıkladı. Şirkete göre yılbaşından bu yana Naftogaz tesislerine yaklaşık 300 saldırı düzenlendi.

Son saldırılarda ekipman ve üretim kapasitesinde ciddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.

MADEN SALDIRISINDA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketlerinden DTEK de Rus saldırılarının hedefi oldu.

Şirket, bir kömür madenine düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığını ve 52 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukraynalı yetkililer, enerji üretim ve dağıtım kapasitesini hedef alan saldırıların kış aylarında elektrik ve ısınma sorunları yaratmayı amaçladığını savunuyor.

Elektrik altyapısı paramparça olan Ukraynalılar, her gün saatlerce ışık veya ısı olmadan yaşamak zorunda kalabilir.

UKRAYNA DA RUSYA'NIN ROKET YAKITI TESİSİNİ VURDU

Ukrayna ise Rusya'nın askeri üretim kapasitesini hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 16 Ağustos gecesi Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kamensk-Şahtinski kentinde bulunan Kamenski Kombinatı'na düzenlenen saldırının ardından çekilen görüntüleri yayımladı.

Ukrayna ordusuna göre saldırıda iki üretim tesisi tamamen yok edildi, dört tesis ise hasar gördü.

Kamenski Kombinatı'nın Uragan, Smerç ve Tornado-S çok namlulu roketatar sistemlerinin mühimmatlarında kullanılan katı roket yakıtlarının yanı sıra çeşitli füze sistemleri ve hava mühimmatları için üretim yaptığı belirtildi.