"Rusya'nın Kursk Nükleer Santrali'nde risk hala çok yüksek"

Ukrayna ile çatışmalar şiddetlenirken, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Kursk Nükleer Güç Santrali'ne yönelik tehlikenin "azalmadığını" açıkladı. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, santrale saldırı yapılmadığını ancak yaklaşan çok sayıda insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"Rusya'nın Kursk Nükleer Santrali'nde risk hala çok yüksek"

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 6 Ağustos'ta Kiev birliklerinin sızarak operasyon başlattığı  Rus toprağı Kursk'taki nükleer santrale ilişkin bilgi verdi.

Likhachev, temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e açıklamalarda bulundu.

Kursk Nükleer Güç Santrali'ne yönelik tehlikenin azalmadığını belirterek, "Son günlerde santrale saldırı yapılmadı ancak çok sayıda yaklaşan füze vuruldu. Santral dışında birçok insansız hava aracı (İHA) etkisiz hale getirildi" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin bir süre önce santrali ziyaret ettiğini anımsatan Likhachev, "Kendisinin siyasi cesaretini gösterme ve bir kazaya veya trajediye izin vermeme kararlılığı göstereceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

SİRENLER ÇALMAYA DEVAM EDİYOR

Likhachev, Kursk bölgesinde saldırılar nedeniyle sirenlerin çalmaya devam ettiğine dikkat çekerek, riskin hala çok yüksek olduğunu söyledi.

Santralin normal bir şekilde çalıştığını anlatan Likhachev, iki ünitenin hizmet dışı bırakıldığını, dördüncü ünitede planlanmış bakım yapıldığını, üçüncü ünitenin ise tam kapasite çalıştığını açıkladı.

6 Ağustos'ta Ukrayna birliklerinin saldırı düzenlediği Kursk'ta nükleer santral için uyarılar verilmişti. Saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Grossi, 27 Ağustos'ta bölgeye yaptığı ziyarette, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" demişti.

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