Rusya'nın Libya'daki iç savaşa müdahalesi dengeleri bozdu

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin üzerinden sekiz yıl geçti. Geniş petrol yataklarına sahip ülke sekiz yıldır kaos içinde yaşıyor.



Başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti var. Ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'e bağli milisler Trablus'u tehdit ediyor.



76 yaşında Hafter 5 yıldan uzun süredir başkente saldırıyor. Ancak bugüne kadar başarılı olamadı. 4 Nisan'da başlattığı son saldırıda, Hafter'e bağlı güçler Trablus'un güney kırsalında durduruldu.



Ancak Moskova'nın müdahalesiyle işler değişmiş görünüyor. General Hafter, Rusya'nın güçlü desteğiyle Trablus'a yeni bir saldırı başlattı.

Hafter'e bağlı güçler başkenti kuşattı. Çember giderek daralıyor. Rus destekli milisler hafta sonu Selahaddin mahallesinin neredeyse tamamını ele geçirdi. Aylardır ilk kez kazanım sağladılar.



Rusya ekim ayında Libya'ya 200 paralı asker gönderdi. Bu sayı birkaç hafta içinde bini aştı. Bugünlerde Libya'da üniformalı Rus askerleri de olduğu söyleniyor.



Rus askerleri, beraberinde gelişmiş hava gücü de götürdü. Hafter'in Rusya'nın desteğiyle hava sahasını kontrol altına aldığı belirtiliyor.

Trablus'taki hükümet ise artık havada varlık gösteremiyor.



Hafter'in arkasında sadece Rusya yok. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Fransa'nın Hafter'i desteklediği biliniyor.



Hafter, ülkenin doğusunu yani Mısır sınırını kontrol ediyor. Mısır Hafter'in ana ikmal hattını oluşturuyor. Nisan ortasında Mısır'daki bir askeri kamptan Libya'ya büyük çapta askeri araç hareketliliği gözlendi.



Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan sızan gizli belgelere göre askeri kargo uçakları da Libya'nın doğusundaki askeri üslere düzenli seferler yapıyor.



Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni ise Türkiye'nin yanısıra Fransa dışındaki diğer Batılı ülkeler destekliyor. Ancak Trablus'a askeri destek sağlayan tek ülke Türkiye.



2011'deki NATO müdahalesinin ardından Libya'dan çekilen ABD, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekler görünse de karışık sinyaller gönderiyor.

