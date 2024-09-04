Rusya'nın Lviv'e saldırısında yedi kişi öldü, Zelenski "uzun menzil" izni istedi

Moskova birlikleri bu sabah Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentini hedef aldı. Üçü çocuk yedi kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, müttefiklerine hava savunması çağrısı yaptı. Zelenski, Rusya'ya uzun menzilli saldırılara da izin verilmesini istedi.

Rusya'nın Lviv'e saldırısında yedi kişi öldü, Zelenski "uzun menzil" izni istedi

Moskova-Kiev hattında bombardımanlar bugün de devam ediyor.

Rus güçlerinin sabah saatlerinde 'nın batısındaki Lviv kentine düzenlediği saldırıda en az yedi sivilin hayatını kaybetttiği duyuruldu.

Öldürülenlerden üçünün çocuk olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının ardından yaptığı açıklamada, müttefiklerine bir kez daha hava savunması konusunda yardım çağrısında bulundu.

Zelenski ayrıca 'ya uzun menzilli saldırılara izin verilmesini istedi.

Ukrayna lideri, şunları söyledi: “Ortaklarını Ukrayna'ya teröre adil bir şekilde karşılık vermesi için daha fazla uzun menzilli kabiliyet vermeye ikna eden herkes, Ukrayna şehirlerine yönelik tam da bu tür Rus terör saldırılarını önlemek için çalışıyor.” 

Öte yandan Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın dün gece gerçekleştirdiği saldırıdaa dört Kh-101 seyir füzesi, üç İskender-K seyir füzesi ve 22 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin 29 insansız hava aracı ve 13 füze dahil 42 hava hedefini tespit ettiği belirtildi.

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