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Rusya'nın Odesa saldırısı: Can kaybı 21'e çıktı, yerel yas ilan edildi

Rusya'nın Odesa'ya düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı. 70 kişi de yaralandı. Bölgede bir günlük yerel yas ilan edildi.

Rusya'nın Odesa saldırısı: Can kaybı 21'e çıktı, yerel yas ilan edildi

Ukraynalı yetkililer, 'nın dün Odesa'ya düzenlediği saldırıda can kaybının arttığını duyurdu.

Rusya dün Karadeniz liman kenti Odesa'ya balistik füzelerle saldırı düzenlemiş ve bir yerleşim yerini vurmuştu.

Moskova'nın haftalardır gerçekleştirdiği en ölümcül saldırıda, 21 kişi hayatını kaybederken 70'den fazla kişi de yaralandı.

Bölge valisi Oleh Kiper, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, "Rus işgali altındaki Kırım yarımadasından ateşlenen iki İskender-M füzesinin güney kentindeki sivil altyapıya ve gaz ve elektrik tedarik hatlarına zarar verdiğini" söyledi.

İlk saldırıda yaralanan insanları tedavi etmek için olay yerine koşan bir sağlık görevlisi ve bir kurtarma görevlisi de ikinci bir füze saldırısında öldürülmüştü.

Kiper, 10 kişinin ciddi şekilde yaralandığını bildirdi.

YEREL YAS İLAN EDİLDİ

Kan bağışında bulunmak isteyen bölge sakinleri, tıp merkezlerinde kuyruklar oluşturdu. Bölgede, bugün "yerel yas günü" ilan edildi.

Güney askeri komutanlığı, saldırıda üç katlı bir dinlenme tesisinin yanı sıra en az 10 evin de yıkıldığını kaydetti.

'nın en büyük limanlarından biri olan Odesa, özellikle Moskova'nın Karadeniz üzerinden Ukrayna'ya tahıl sevkiyatının güvenli bir şekilde yapılmasına olanak tanıyan anlaşmasını feshetmesinin ardından uzun süredir Rus saldırılarının hedefi konumunda.

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