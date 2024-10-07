Rusya'nın saatli bombası: 20 tonluk patlayıcı yük taşıyor

Avrupa'daki limanlar, potansiyel olarak patlayıcı kargo nedeniyle ağır hasar görmüş bir kargo gemisini geri çevirdi. "Yüzen megabomba" olarak tanımlanan gemi, 20 tonluk Rus gübresi taşıyor.



Ancak liman yetkililerini duraklatan tek şey geminin 20 tonluk amonyum nitrat yükü değil. New York Times'a göre, aynı gübre bileşeninin çok daha küçük bir kısmı 2020'de patladığında Beyrut Limanı'nı harap etmişti.

BEYRUT'TAKİ LİMAN PATLAMASI



4 Ağustos 2020'de Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda gerçekleşen ve 190'dan fazla kişinin öldüğü patlamalarda 2 bin 750 ton amonyum nitrat infilak etmişti.



Ruby Enterprise adlı Malta şirketine ait olan 180 metrelik gemi, Rus gübresiyle yüklü olarak Kuzey Avrupa kıyı şeridinde ilerliyor.



Gübre yapımında kullanılan malzemeyle dolu olması, pek çok ülkede "Rusya, bu gemiyi bizim limanlarımızda patlaması için mi gönderdi?" sorusuna neden oldu.

LİMANLAR BİRER BİRER GERİ ÇEVİRDİ



Gemi, Rusya'nın Kandalakşa Limanı'ndan ağustosta ayrıldıktan kısa bir süre sonra karaya oturarak hasar almıştı. Geminin sahipleri, bu hasarla kargoyu Afrika'ya ulaştırmalarının zor olduğunu söylüyor.



İşletmeci şirket, yükü başka bir gemiye aktarmak için herhangi bir limana demirleme izni talep etse de henüz kendisine bir liman bulamadı.



Norveçli yetkililer, 1-4 Eylül'de Tromso sularında incelenen gemideki hasarın kargoyu etkilemediği sonucuna varsa da onarım yapılmasına izin vermedi.

EN SON İNGİLTERE AÇIKLARINDA GÖRÜLDÜ



İsveç ve Danimarka'nın da takibine giren gemi, Moskova'ya karşı sert bir tutum sergileyen Litvanya'da daha büyük tepkiye yol açtı. Başbakan Ingrida Simonyte geminin ülkesindeki limanlara yanaşamayacağını parlamentoda dile getirdi.



Hafta sonu İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent açıklarında görülen gemiye ne olacağı merakla bekleniyor.

