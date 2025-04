Rusya’nın serbest bıraktığı balerinin sevgilisi anlattı: “Biden yönetimine bir yıl yalvardım”

ABD ve Rusya heyetleri 10 Nisan Perşembe günü İstanbul’da ikinci kez bir araya gelirken, Rusya ve ABD’nin tutuklu takası yaptığı haberleri ABD basınına yansıdı. Rusya, söz konusu takas kapsamında Rusya-ABD vatandaşı balerin Ksenia Karelina’yı, ABD de Rusya’ya “hassas mikro elektroniklerin ihracatını” yaptığı iddia edilen Almanya-Rusya çifte vatandaşı Arthur Petrov’u serbest bıraktı. Balerin ve spa çalışanı Karelina, perşembe günü uçakla Maryland’e götürüldü ve Rusya’da hapishanede geçirdiği 15 ayın ardından sevdikleriyle yeniden bir araya geldi.



Karelina’yı karşılayanlar arasında boks şampiyonu sevgilisi Chris Van Heerden de vardı. Van Heerden, cumartesi günü The New York Post gazetesine konuşarak bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Van Heerden, “Aklım çok karışıktı, şaşkına dönmüştüm ve gergindim. Dünya şampiyonluğu için mücadele ettiğimden bu yana hiç bu kadar gergin olmamıştım” diye konuştu.



“YÜZÜMDE ŞOK OLMUŞ BİR İFADE GÖRMESİNİ İSTEMEDİM”



Sevgilisini 15 aydır görmediğini ve hapishanede geçirdiği tüm o sürenin ardından nasıl görünüyor olabileceğini gözünün önüne getirmeye çalıştığını anlatan Van Heerden, “Yüzümde şok olmuş bir ifade olmasını ve onu kötü hissettirmeyi istemiyordum” dedi.



Van Heerden sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar tek tek dışarı çıkmaya başladı; köşeyi döndüğünde onu gördüm, o da beni gördü. Onun gülüşünü, Ksenia’mı gördüm. İçim o kadar rahatladı ki… Bana sarıldığında hepsi buydu. Tüm gerginliğim gitmişti. Kulağına ‘Bitti’ diye fısıldadım. O ise bir şey söylemedi. Onun için her şeyin çok gerçek dışı olduğunu düşünüyorum. Ona ‘Seni seviyorum’ dedim, o da ‘Ben de seni seviyorum’ dedi.”



“ONA NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİM”



Karelina, Ukrayna’ya destek olduğu iddia edilen bir yardım kuruluşuna 51 dolar bağışladığı gerekçesiyle Rusya hükümetine karşı ihanet ile suçlanmış ve ceza kolonisinde 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.



Sevgilisinin aniden serbest bırakılmasını değerlendiren Van Heerden, “Her şey o kadar hızlı oldu ki…” ifadelerini kullandı. Haberde Karelina’nın “bir çeşit şok içinde olduğu” ve ABD’ye vardığında 48 saattir hiç uyumamış olduğu belirtildi. Şu anda San Antonio’da askeri bir hastanede olduğu belirtilen kadının hayata "kolay bir geçiş" sağlamak adına 7 ila 10 gün daha hastanede kalması bekleniyor.



Van Heerden de sevgilisiyle ilk olarak burada baş başa kalabildiklerini anlatarak iki saat boyunca yan yana yattıklarını söyledi. “Sadece ben ve o vardı; havadan sudan konuşmayla birlikte her şey başta biraz enteresandı” diyen Van Heerden, “Öylece sessiz kaldım ve onun konuşmasına izin verdim. Daha anlamadan hikaye anlatma modundaydı. Elimi koluna koydum, kaslarını hissettim ve ona ‘Ne kadar da güçlüsün bebeğim, vay canına’ dedim” diye konuştu.



“TRUMP’A GÜVENİYORDUM”



Aynı zamanda estetisyen de olan Karelina’nın ABD'ye vardıktan sonra sadece birkaç şey istediğini anlatan Van Heerden, “Dondurma… Dondurma istedi. Bir de kaşlarını almak için cımbız ve topuk taşı…” dedi.

Van Heerden, ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmek istediklerini, sevgilisinin de Trump’ın elini sıkmak istediğini sözlerine ekledi. Trump’a bizzat teşekkür etmeye ihtiyaçları olduğunu söyleyen Van Heerden, ABD’nin eski başkanı Joe Biden yönetimine “Ksenia’yı geri getirmeleri için bir yıl boyunca yalvardığını ve yedi ay sonra bunun olmayacağını anladığını” anlattı. Şampiyon boksör, Trump’a güvendiğini, bunu yapabileceğini düşündüğünü, onun da bunu yaptığını söyledi.