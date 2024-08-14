Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesinde acil durum ilan edildi

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’ta Rusya’nın Kursk bölgesine girmesinden bu yana sınır bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rusya'nın sınır bölgesi Belgorod’da Ukrayna’nın saldırıları nedeniyle acil durum ilan edildi.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna topçu saldırılarının durumu "son derece zor ve gergin" hale getirdiğini, Ukrayna'nın her gün düzenlediği saldırılarda evlerin yıkıldığını, sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı.

Gladkov, sivillerin korunması amacıyla ilan edilen acil durumun “federal” düzeye yükseltilmesi için hükümet komisyonuna talepte bulunduklarını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gece boyu Ukrayna’ya ait 117 insansız hava aracının (İHA) ve 4 füzenin düşürüldüğü belirtildi.

Ukrayna’nın Kursk, Voronej, Belgorod ve Nijniy Novgorod'un da aralarında bulunduğu birçok bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

