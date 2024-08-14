Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesinde acil durum ilan edildi

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde sivilleri korumak amacıyla acil durum ilan edildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gece boyu Ukrayna’ya ait 117 insansız hava aracının (İHA) ve 4 füzenin düşürüldüğü belirtildi.

Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesinde acil durum ilan edildi
Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem"

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem"

Haberi Görüntüle

ordusunun 6 Ağustos’ta ’nın Kursk bölgesine girmesinden bu yana sınır bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rusya'nın sınır bölgesi Belgorod’da ’nın saldırıları nedeniyle acil durum ilan edildi.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna topçu saldırılarının durumu "son derece zor ve gergin" hale getirdiğini, Ukrayna'nın her gün düzenlediği saldırılarda evlerin yıkıldığını, sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktardı.

Gladkov, sivillerin korunması amacıyla ilan edilen acil durumun “federal” düzeye yükseltilmesi için hükümet komisyonuna talepte bulunduklarını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gece boyu Ukrayna’ya ait 117 insansız hava aracının (İHA) ve 4 füzenin düşürüldüğü belirtildi.

Ukrayna’nın Kursk, Voronej, Belgorod ve Nijniy Novgorod'un da aralarında bulunduğu birçok bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

DÜNYA HABERLERİ

Biden, Trump başkan seçilirse yemin törenine katılacak

Biden, Trump başkan seçilirse yemin törenine katılacak

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 3'ü ağır 10 yaralı

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 3'ü ağır 10 yaralı

Nijerya'da zincirleme kaza: 16 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Nijerya'da zincirleme kaza: 16 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Zelenski'den Kursk açıklaması: "İstikrarlı ilerleyiş sürüyor"

Zelenski'den Kursk açıklaması: "İstikrarlı ilerleyiş sürüyor"

ABD’de siyahi hamile kadını öldüren polis memuru “çifte cinayetle” suçlandı

ABD’de siyahi hamile kadını öldüren polis memuru “çifte cinayetle” suçlandı

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'i görevden alıyor

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'i görevden alıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...