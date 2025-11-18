Rusya'nın Su-57 savaş uçağı, adı açıklanmayan bir ülkeye satıldı

Rusya'nın ilk defa 5'inci nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57'nin ihracatını gerçekleştirdiği bildirildi.

Rus devlet kanalı Pyerviy Kanal'a açıklamalarda bulunan Su-57'nin üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Vadim Badeha, "Yabancı müşterimiz ve ortağımız ilk iki uçağı çoktan aldı. Savaş görevine başladılar ve en iyi niteliklerini gösteriyorlar. Müşterimiz memnun" diye konuştu.

Badeha, uçağı satın alan ülkeye dair detay paylaşmazken, Rus basınında çıkan bazı haberlerde söz konusu ülkenin Cezayir olabileceğine dair bilgilere yer verildi.

Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti ile ön plana çıkıyor.

Uçağın, takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.