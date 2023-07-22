Rusya’nın tanınmış askeri uzmanlarından Girkin gözaltına alındı

Rusya'da popüler olaran savaş bloggerı İgor Girkin'in tutuklandığı ortaya çıktı.
Girkin’in sosyal medya hesabından eşinin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Girken'in bugün sabah saatlerinde Moskova’daki evindeyken Rus emniyet güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.
Rus basınında çıkan haberlere göre, aşırıcılık çağrısında bulunmakla suçlanan Girkin, 5 yıla kadar hapse çarptırılabilir.
Moskova'ya yönelik eleştirilerini artıran Girkin son yazısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef almıştı.
Kremlin'in yönetme kapasitesini eleştiren Girkin, Putin için avam ifadesini kullanmıştı.
DÜNYA ÇAPINDA ARANIYOR
Eski bir Rusya Askeri İstihbarat Subayı olan Girkin, Kırım'ın ilhakında rol oynamıştı. Girkin daha sonra kurulan Donetsk hükümetinde savunma bakanı sıfatıyla görev yapmıştı.
Girkin aynı zamanda Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde rol aldığı gerekçesiyle dünya çapında aranıyor.
Hollanda'da mahkeme Girkin'i ömür boyu hapse mahkum etti ancak Moskova ve Amsterdam arasında iade anlaşması bulunmuyor.
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