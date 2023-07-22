Rusya’nın tanınmış askeri uzmanlarından Girkin gözaltına alındı

Eski bir Rusya Askeri İstihbarat Subayı olan Girkin, Kırım'ın ilhakında rol oynamıştı. Girkin daha sonra kurulan Donetsk hükümetinde savunma bakanı sıfatıyla görev yapmıştı.



Girkin aynı zamanda Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde rol aldığı gerekçesiyle dünya çapında aranıyor.



Hollanda'da mahkeme Girkin'i ömür boyu hapse mahkum etti ancak Moskova ve Amsterdam arasında iade anlaşması bulunmuyor.