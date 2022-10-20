Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkenin turizm alanından sorumlu kurumlu Rosturizm lağvedilirken, faaliyetleri artık Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülecek.



Kararnamede, söz konusu kararın turizm alanındaki yönetimi iyileştirmek için alındığı belirtildi.

Putin'in imzaladığı kararname ile Rusya'nın turizmden sorumlu kurumu Rosturizm lağvedildi.

İLHAK EDİLEN BÖLGELERDE SIKI YÖNETİM İLAN ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ayrıca ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı.



Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için geçen ay referandumların düzenlendiğini anımsatan Putin, Ukrayna yönetiminin referandumların sonuçlarını kabul etmek istemediğini belirtti.

Kerç (Kırım) Köprüsü'nde patlamanın meydana geldiğine dikkati çeken Putin, bunun Ukrayna istihbaratı tarafından gerçekleştirildiğini ve Rusya'nın diğer bölgelerinde terör eylemlerinin engellendiğini söyledi.



Putin, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde, Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rusya'ya katılmadan önce sıkıyönetimin yürürlükte olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunu, Rus mevzuatı çerçevesinde uyarlamamız gerekiyor. Bu nedenle Rusya'nın bu 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladım" dedi.