Rusya'nın Ukrayna harekatına dünyadan tepkiler: ABD ve İngiltere'den açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dombas'a harekat emri vermesi dünyadan tepkiler geliyor.

Almanya ve İngiltere Birleşmiş Milletler nezdinde tepkilerini gösterdi. Rusya'nın BM Temsilcisi ise, "Moskova'nın saldırısı Ukrayna halkına değil, Kiev rejiminedir" ifadeleriyle yanıt verdi. İspanya, İtalya, Slovakya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Norveç ve Belçika da saldırıları kınadı.

NATO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın harekatına tepki vermek için üyelerin toplanacağını söyledi. Stoltenberg, "Bu kötü zamanlarda Ukraynalılarla birlikteyiz. NATO müttefiklerini korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.

MACRON'DAN KINAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya'nın saldırısını kınadı. Macron, Rusya'ya Ukrayna'daki askeri eylemlerini derhal durdurma çağrısı yaptı.

ABD BAŞKANI BİDEN'DAN TEPKİ

Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.



NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.



İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Zelenski ile görüştüm, Ukrayna'daki korkunç olaylar bizi dehşete düşürdü" ifadelerini kullanırken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya askeri operasyonlarını durdurmalı" şeklinde konuştu.



KANADA'DAN OPERASYONU DURDUR ÇAĞRISI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan Rusya'ya çağrı geldi. Trudeau, "Ukrayna'ya karşı bütün saldırgan ve provokatif hareketleri durdurun ve hem askeri hem üçüncü taraf birlikleri çekin" şeklinde konuştu.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE



Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını bildirdi.



Başbakan Rutte, "Hollanda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. AB, NATO ve diğer müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla" ifadelerini kullandı.

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a askeri operasyon başlatmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Scholz Rus saldırılarının hiçbir şekilde haklı gösterilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu, Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için karanlık bir gündür" dedi.





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