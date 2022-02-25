Rusya'nın Ukrayna saldırısı 2. gününde: Kiev'de patlama sesleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın birçok noktasını koordineli bir şekilde hedef alan askeri operasyonun düğmesine bastı.

Rusya'nın yoğun saldırıları ikinci günde de devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 4.20'den sonra (TSİ 5.20) art arda patlama sesleri geliyor.

Haber ajanslarından gelen bilgilere göre aynı saatlerde ülkenin genelinde yeniden bir bombardıman başladı. İşte saat saat en sıcak gelişmeler...

02.55: Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.



02.07: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.



Kiev yakınlarında bulunan Vasilkiv, başkentin merkezine 35 kilometre mesafede bulunuyor.



01.47: Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.



Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı.



ABD ve Arnavutluk tarafından Konseye sunulan tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanıyor ve derhal Ukrayna topraklarından geri çekilmesi talep ediliyordu.



BMGK'nin 5 daimi üyesi (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin), onaylamadıkları herhangi bir kararın verilmesini önlemek için veto yetkisine sahip bulunuyor. BMGK'de herhangi bir kararın çıkarılması için 5 daimi üyeden hiçbirinin buna itiraz etmemesi koşuluyla 15 toplam üyeden en az 9'nun onayı gerekiyor.



01.28: Ukrayna'nın Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, Vinnytsia bölgesinde Kalinovka yakınlarında Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

01.20: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.



Zelenski, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında değerlendirmelerde bulundu.



Bu gecenin gündüzden daha zor geçeceğini ifade eden Zelenskiy, Kiev başta olmak üzere pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydetti.



Zelenski, Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini belirterek Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti.



Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenski, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor" diye konuştu.

00.57: Reuters, Rus birliklerinin, Ukrayna'nın güneyindeki Melitopol kentine girdiği bilgisini geçti.

00.36: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Rusya lideri Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulayacağını açıkladı. Belarus liderliğine de ek yaptırımlar getirileceğini belirten Trudeau, "Kanada Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını destekliyor" dedi.

00.15: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, ülkesinin Rusya'nın müzakere teklifini reddettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini bildirdi.



Nikiforov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesinin ateşkes, barış ve müzakere için her zaman hazır olduğunu ve bunun onların değişmeyen pozisyonu olduğunu ifade etti.



Nikiforov, müzakereler ne kadar çabuk başlarsa, normal hayata dönme şansının o kadar artacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.



00.08: Bulgaristan hava sahasını Rus havayollarına kapattı.

00.05: Rusya Dışişleri, "ABD ile ilişkilerimiz geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşıyor" açıklaması yaptı.

23.54: Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında İttifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

23.49: Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanması Batı'nın acizliğini gösteriyor" denildi.

23.43: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden patlama sesleri duyulmaya başlandı ve sirenler çalıyor.

23.42: Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı. SWIFT yaptırımının masada olduğunu belirten Psaki ayrıca Kiev'in düşmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

23.34: ABD Başkanı Biden, ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdi. Biden, "Putin Batı'yı bölmeyi başaramadı. ABD, NATO topraklarının her karışını savunacak. NATO'nun kapısı değerlerimizi paylaşan Avrupa ülkelerine açık kalacak" dedi. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

23.32: Avrupa Parlamentosu Başkanı, "Sonraki yaptırımlarda Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması mümkün" açıklamasında bulundu.

23.21: Haber ajansı Reuters, ABD'nin kısa süre içinde Putin'e yaptırım kararı almasının beklendiği bilgisini geçti.

23.05: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söyledi.



Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk'te müzakerelere başlama teklifine ilişkin konuştu.



Ukrayna'nın söz konusu teklifi reddettiğini belirten Zaharova, "Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev konuyu yarın ele almayı teklif etti" dedi.



22.59: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Putin'in gerginliği düşürmeye hazırlandığına dair herhangi bir işaret görünmüyor. Putin diplomasi konusunda ciddiyse bombalamayı hemen durdurmalı. Kremlin Ukrayna güçlerinin geniş kapsamlı şekilde teslim olduğuna yönelik raporlar dahil dezenformasyona devam ediyor" denildi.

22.48: Ukrayna Kara Kuvvetleri, Rus güçlerinin ağır kayıplar vermelerinin ardından kuzeydoğudaki Konotop yakınlarında durduğunu iddia etti.

22.05: Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, şehirdeki 6 nolu termik santrali civarında 3-5 dakika aralığında 5 patlamanın gerçekleştiğini ifade etti.

20.13: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bir bütün olarak Kiev'deyiz, Ukrayna'yı savunuyoruz" dedi.



20.09: NATO, Ukrayna zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin'in saldırı kararı korkunç bir hata" dedi.



18.39 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Minsk'te müzakere teklifine cevap olarak Ukrayna'nın Varşova'yı önerdiğini ve ardından bağlantıyı kestiğini söyledi.

18.35: ABD Savunma yetkilileri, Marıupol'un batısına çıkarma yapıldığına dair işaretler olduğunu açıkladı. Rusların genel olarak ilerleyiş hızının biraz azaldığını aktaran yetkililer, “Şimdiye kadar nüfusun yoğun olduğu hiçbir merkez ele geçirilmedi” dedi.

18.00: Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

17.48: Harkov'da patlama sesi duyuldu. Halktan metroya sığınmaları istendi.

PUTİN'DEN UKRAYNA ORDUSUNA DARBE ÇAĞRISI

17.41: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya saldırmasının bir gün ardından, Ukrayna ordusunu ülkelerinde iktidarı ele geçirmeye çağırdı.

Rusya Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda konuşan Putin, "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin askeri personeline bir kez daha sesleniyorum: Neo-Nazilerin ve Ukraynalı radikal milliyetçilerin çocuklarınızı, eşlerinizi ve yaşlılarınızı canlı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Gücü kendi elinize alın. Böylece, anlaşmaya varmamız daha kolay olacak" diye konuştu.

Putin, Ukrayna'daki Rus askerlerinin "cesur, profesyonel ve kahramanca" davrandığını da sözlerine ekledi.



17.31: AB Dışişleri Bakanları Rusya'ya yaptırımları kabul etmek için toplandı. AB, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle ilk paketini devreye sokmuştu. AB'nin ilk yaptırım paketinde Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alanlar, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyenler veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yer aldı.



Listenin başında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bulunurken Putin'in özel kalem müdürü Anton Vaino'nun da mal varlıkları donduruldu ve bu kişilere seyahat yasağı getirildi.



17.29: Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı, şimdiye kadar Rusya'ya ait 80 tank, 10 hava taşıtı, 7 helikopter ve 516 zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı.

17.27: Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Putin'e ilişkin "Tamamen aptallaştı" yorumunun şaşırtıcı olduğunu bildirdi.

17.07: Avustralya Şansölyesi Karl Nehammer, eğer AB'de birlik olursa Rusya'yı Swift'ten dışlayabileceklerini açıkladı.

17.00: NATO, Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle toplandı. DETAYLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

16.44: Rusya Devlet Başkanı Putin, Çinli mevkidaşı Xi'ye, Rusya'ya düzenlenen askeri operasyonun sivil nüfusu, soykırımdan korumak için gerekli olduğunu söyledi.

UKRAYNA: BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

16.35: Ukrayna Savunma Bakanlığı, binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya, kurulduğu günden bu yana silahlı çatışmaların hiçbirinde bu kadar çok kayıp vermedi" denildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ayrıca, Rusya'ya ait birkaç balistik füze ile 2 Rus savaş uçağının yok edildiği aktarıldı.



16.27: Çekya Başbakanı Petr Fiala, ülkesinin Ukrayna'ya yakıt ve kan göndereceğini ve mültecilere yardım için 300 milyon kron (13,65 milyon dolar) ayırdığını açıkladı. Fiala, hükümetin Rusya bağlantılı işletmelere uygulayabileceği başka yaptırımları da değerlendireceğini söyledi.

16.15: Moldova bandralı bir tankerin Odessa limanı açıklarında füzeyle vurulduğu ve 2 kişinin ağır yaralandığı duyuruldu.



16.09: Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hükümetinin Polonya hava sahasını Rus hava yollarına kapatmayı planladığını açıkladı.

KİEV'İN DIŞINDAKİ HAVALİMANI RUSLARIN KONTROLÜNE GEÇTİ

16.08: Rus ordusu, Kiev'in hemen dışındaki bir havaalanının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Ağır nakliye uçaklarının inişine izin veren uzun bir piste sahip olan Gostomel'deki havalimanına sahip olmak, Rusya'nın birliklerini doğrudan Kiev'in eteklerine hava yoluyla gönderebileceği anlamına geliyor. Hostomel, Kiev'in sadece 7 kilometre kuzey batısında bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin Gostomel'e inmek için 200 helikopter kullandığını ve Ukrayna özel kuvvetlerine ait 200'den fazla askeri öldürdüğünü söyledi. Konashenkov, Rus birliklerinin herhangi bir kayıp vermediğini iddia etti. Bu, Ukrayna'nın Rus birliklerinin oradaki çatışmalarda ağır kayıplar verdiği yönündeki iddialarıyla çelişiyor.

16.07: Ukrayna Kara Kuvvetleri, Rus güçlerinin, ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk yakınınındaki Bilovodsk bölgesinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiği duyurdu.

AB, PUTİN VE LAVROV'UN MAL VARLIKLARINI DONDURDU

15.59: Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

15.40: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın sihalsızlanmasının önemli bir koşul olduğu belirtildi.



15.38: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın en kuzeyinde yer alan Çernihiv'in kentinin blokaj altına alındığını duyurdu.

15.30: Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.

15.26: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in batısının ablukaya alındığını açıkladı. Ayrıca, yerleşim yerlerinin vurulmayacağını bildirdi.



15.21: Kiev Belediye Başkanı, kentin savunma aşamasına geçtiğini duyurdu.

UKRAYNA VE RUSYA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR



15.10: Çin devlet televizyonu CCTV, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çinli mevkidaşı Xi Jinping'e, Rusya'nın Ukrayna ile üst düzey görüşmeler yapmaya istekli olduğunu söylediğini bildirdi. CCTV'ye göre Putin, "ABD ve NATO uzun süredir Rusya'nın makul güvenlik endişelerini görmezden geldi, defalarca taahhütlerinden caydı ve Rusya'nın stratejik alt çizgisine meydan okuyarak doğuya doğru askeri konuşlandırmayı ilerletmeye devam etti. Rusya, Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye istekli" dedi.



14.27: Rus ajansı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, Putin'i müzakere masasına davet ettiğini duyurdu. Putin'e seslenen Zelenski, “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” dedi.

14.08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı ülkelerinin Ukrayna için bir adım atmadığını ve sadece nasihatte bulunduğunu belirterek, "NATO kararlı bir adım atmalı" dedi. HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Rusya'nın saldırıları başkent Kiev çevresinde yoğunlaştı.

13.53: Rusya'nın Yabancı İstihbaratı Şefi Sergey Narişkin, Ukrayna ile ilerlemenin tek yolunun Ukrayna'nın tarafsızlığı olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Narişkin, "Rusya, Ukrayna'da barışı hızla sağlayacak ve Avrupa'da daha geniş bir çatışmayı önleyecek" dedi.



13.44: Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ama milli çıkarlar doğrultusunda Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacaklarını söyledi.



13.39: Kiev'de yetkililer, sıcak çatışmaların beklenmesi

nedeniyle ülkenin kuzeybatısında yer alan Obolon bölgesindeki vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

KREMLİN: BATI'NIN YAPTIRIMLARINA MİSİLLEME YAPACAĞIZ

13.36: Kremlin, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Moskova için sorunlara yol açacağını, ancak bu sorunların çözülebileceğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik olası cezai önlemler hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Peskov, ayrıca Rusya'nın kendisini yaptırım tehdidine karşı korumak için kasıtlı olarak dış ithalata olan bağımlılığını azalttığını söyledi.

13.20: Kremlin'in açıklamasına göre; Putin'in bugün ulusal güvenlik konseyini toplayacak ve birkaç uluslararası telefon görüşmesi yapacak. Kremlin'in yaptırımlara misilleme yapacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca UEFA'nın Şampiyonlar Ligi kararından üzüntüğü duyulduğu belirtilerek, "St. Petersburg iyi bir ev sahibi olacaktı" denildi.

13.20: Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki top atışları ve hava saldırılarında 25 sivilin öldüğünü, 102 sivilin de yaralandığını açıkladı.

"İŞGAL PLANIMIZ YOK"



13.15: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamadıklarını söyledi. Ukrayna'daki mevcut hükümetin demokratik olduğunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Lavrov, "Halihazırdaki hükümet dışarıdan getirilmiş. Rusya Ukrayna halkının bağımsız olmasını istiyor" dedi.

"Ukaryna ordusu savaşmayı bırakırsa biz görüşmeye hazırız" diyen Lavrov, "Ukrayna halkına saldırmayı planlamıyoruz. Neo-Nazilerin Ukrayna'yı yönetmesini istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

12.59: Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Rusya'da savaş karşıtı protestolarda tutuklanan bin 800 kişinin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

12.47: Rusya, Kiev'de füze saldırısı gerçekleştirdiği iddialarını reddetti.

RUSYA DEV FİNALİN EV SAHİPLİĞİNİ KAYBETTİ

12.46: UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin finaline Rusya'nın St. Petersburg kentinden Fransa'nın başkenti Paris'e taşıma kararı aldı. DETAYLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

AYRILIKÇILAR SINIRLARINI GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR

12.43: Rus destekli ayrılıkçı liderler, birliklerinin çok yakında Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sınırlarına doğru hareket etmesini beklediklerini açıkladı. Rus haber ajanslarının aktardıklarına göre, Rus destekli ayrılıkçı liderler, birliklerinin çok yakında Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sınırlarının dışına doğru hareket etmesini bekliyorlar.

Moskova'nın bu hafta Ukrayna'ya saldırmadan önce bağımsızlığını tanıdığı ayrılıkçılar, şu anda bu bölgelerin yalnızca bir kısmını kontrol ediyor.

12.31: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Podolyak, Reuters'a "Barış istiyoruz, eğer müzakereler hala mümkünse bunu gerçekleştirmeliler. Buna Ukrayna'nın silahsızlanması da dahil. Moskova konuşmaya hazırsa biz korkmuyoruz" dedi.

12.26: Rusya'nın Üst Parlamento Kanadı, Batı'nın zayıflıklarını bildiğini ve misilleme amaçlı bir yaptırım paketi hazırladığını duyurdu.

12.23: Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna sınırına en yakın uluslarası havalimanın Deberecen Havalimanı olduklarını açıklayarak, sivil vatandaşların kabul edileceğini açıkladı.

12.11: Rusya, güneydeki Belgrod bölgesindeki yerleşim yerlerinin Ukrayna güçlerinin bombardımanda zarar gördüğünü açıkladı.

RUS ASKERLERİ ELE GEÇİRDİĞİ UKRAYNA ZIRHLILARIYLA KİEV'DE İLERLİYOR

12.01: Kiev'deki hükümet binasının etrafında silah sesleri duyuldu.

12.00: Rus birlikleri Kiev'in dış mahallerine girdi. Rus askerleri, ele geçirdiği Ukrayna zırhlılarıyla Kiev'de ilerlerken görüntülendi. VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

11.50: Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın son 24 saate 33 sivil yerleşim bölgesini vurduğunu ve 2 çocuğun öldüğünü açıkladı.

ABD ve NATO birliklerinin konuşlandırıldığı bölgeler.

11.44: Rusya Devlet Sivil Havacılık İdaresi, İngiliz havayolu British Airlines'ın havaalanlarına inmesini veya hava sahasını geçmesini yasakladı. Hareket, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Londra'nın Rus bayraklı havayolu Aeroflot'un uçuşlarına yönelik yasağını takip ediyor.



11.30: Rus güçleri Karadeniz'de 82 Ukrayna askerinin bulunduğu Zmiinyi (Yılan) adası'nı ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, adadaki askerlerin teslim olduğu belirtildi. Ukraynalı yetkililer, dün liman kenti Odessa'nın güneyindeki adada konuşlandırılan 13 sınır muhafızının tamamının bir Rus savaş gemisinden açılan silah ateşin ardından öldürüldüğünü duyurmuştu.



11.23: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’ya düzenlenen askeri operasyonda, Ukrayna ordusuna ait 118 askeri altyapı tesisini imha ettiklerini söyledi. Konaşenkov, 13 komuta merkezi, 36 radar istasyonu, 14 hava savunma füze sistemi, 5 insansız hava aracı, 5 savaş uçağı, 1 helikopter, 18 tank, 41 askeri araç ve 5 savaş botunun imha edildiğini kaydetti. Ayrıca, Operasyonlar esnasında 150’den fazla Ukrayna askerinin silah bıraktığını ve teslim olduğunu bildiren Konaşenkov, savaşmayacaklarına dair imza aldıkları askerleri kısa bir süre sonra ailelerinin yanına geri göndereceklerini söyledi.

ÇERNOBİL'DE RADYOAKTİF SEVİYE NORMAL

Çernobil Nükleer Santrali’ni Rus Hava İndirme Birlikleri'nin tamamen kontrol altına aldığını ifade eden Konaşenkov, ​​​​​​​santralin korunmasından sorumlu Ukrayna askeri birliği ile Rus askerlerinin blokların ve radyasyon yayan blokun üstünü örten özel çelik çadırın güvenliğinin ortak şekilde sağlanmasında anlaşmaya vardıklarını aktardı.



Konaşenkov, "Santrali korumak için ortak eylemlerimiz, milliyetçi oluşumların veya diğer terör örgütlerinin ülkedeki mevcut durumdan nükleer bir provokasyon düzenlemek için yararlanamayacaklarının garantisidir" dedi.



Bölgedeki radyasyon seviyesi hakkında da bilgi veren Konaşenkov, “Nükleer santralin bulunduğu bölgede radyoaktif seviye normal. Santral çalışanları çalışmalarına olağan şekilde devam ediyor ve radyoaktif durumu gözlemliyor" dedi.

11.11: Rusya Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks bölgelerinin yetkilileri ile Moskova'da görüşeceğini açıkladı.



10.37: Çin Dışişleri Bakanlığı Ukrayna krizine ilişkin yaptığı yorumda, "Başkalarının içişlerine karışan ülkelerin itibarı zarar görecektir" dedi.



10.33: Japonya, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları artıracağını duyurdu. Buna göre, Japonya, Rusya'ya yönelik yaptırımları mali ve askeri kurumları da kapsayacak şekilde güçlendirecek. Başbakan Fumio Kishidai, yarı iletkenler gibi askeri ekipmanlarda kullanılabilecek malzemelerin ihracatının durdurulabileceğini açıkladı. Tokyo'nun ayrıca Rus finans kurumlarını ve bireylerini de hedef alacağını söyledi.



10.13: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar hususunda, karşılıklı ticareti korumanın yollarını görüştü.



10.07: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla askeri personel kaybettiklerini tahmin ettiklerini açıkladı. Wallace, Rusya'nın saldırıların birinci gününde başarısız olduğunu ve Rusya'nın niyetinin tüm Ukrayna'yı ele geçirmek olduğunu söyledi.

ABD, İngiltere ve AB Rusya'ya uyguladıkları yaptırımları açıkladı. Rusya'ya en büyük yaptırımları ise İngiltere uyguladı.

09.35: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kiev'deki Rus roket saldırılarının kendisine Nazi Almanyası altındaki hayatı hatırlattığını söyledi. Kuleba, “Korkunç Rus roketleri Kiev'e saldırıyor. Başkentimiz en son 1941'de Nazi Almanyası tarafından saldırıya uğradığında böyle bir şey yaşadı. Ukrayna bu kötülüğü yendi ve bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Tüm bağları koparın. Rusya'yı her yerden kovun” dedi.



09.31: Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus füzelerinin erken saatlerde bombardımana başlamasının ardından hava saldırısı alarmı verdi. Ukrayna televizyonu, belediye yetkililerinin insanları en yakın sığınaklara gitmeye çağırdığını aktardı.



09.25: Ukrayna'da bir askeri yetkili, Çernihiv yakınlarında Rus askerlerinin, Ukrayna güçleri tarafından geri püskürtüldüğünü açıkladı.

MALYAR: RUS ORDUSU KİEV'İN KAPISINA DAYANDI



09.05: Ukrayna'da Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, Ukrayna ordusunun, sayısal olarak az olmasına rağmen, dört cephede mevzileri savunduğunu bildirdi. Ayrıca, Rus kuvvetlerinin günün ilerleyen saatlerinde başkent Kiev'in hemen çevresindeki bölgelere gireceği uyarısında bulundu. Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.



08.56: Ukrayna'nın hükümet danışmanı, "Bugün en zor gün olacak" diyerek, Rusya'nın planın Kiev'e tanklarla girmek olduğunu açıkladı. Danışman, yabancı müttefiklerden gelen güdümlü tanksavar füzelerinin hazır olduğunu sözlerine ekledi.



Rusya'nın vurdugu yerler.

08.49: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı uzun bir düredir işgal etmeyi planladığını öne sürdü. NBC Nightly News with Lester Holt adlı televizyon programında konuşan Blinken, "Bu Putin'in başından beri planladığı bir şeydi. Onu caydırmak, bu saldırıdan vazgeçirmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Ama açıkçası, işgali uzun zamandır planlanıyordu. Bu tamamen Ukrayna'yı yörüngesine sokmaya çalışmakla ilgili, eğer yapabilirse, Sovyet imparatorluğuna yakın bir şey oluşturacak" dedi.

ZELENSKİ: SAVAŞ KOALİSYONUNA İHTİYACIMIZ VAR



08.38: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yayınladığı video mesajında uygulanan yaptırımların Rusya için yeterli ve caydırıcı olmadığını söyledi. Zelenski, dünyanın Ukrayna'yı uzaktan gözlemlemeye devam ettiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya'yı masaya oturtmak zorundayız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var. Düşman beni bir

numaralı hedef olarak belirledi. İkinci hedef ailem. Devlet

başkanını ortadan kaldırarak Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek

istiyorlar. Başkentte kalacağım. Ailem de Ukrayna'da" dedi. Konuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktaran Zelenski, "Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.



NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.



İNGİLTERE, AB, ABD'NİN RUSYA'YA YAPTIRIMLARINI OKUMAK İÇİN ÜLKELERİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ.



08.15: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus saldırıları hem askeri hem de sivil hedefleri amaçlıyor. Rus askerleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu. Rusya'nın füze saldırıları yeniden başladı" dedi.



08.00: Ülkenin batısındaki şehirlerden Lviv'de siren sesleri duyuluyor. Kiev'deki birçok yabancı temsilcilik daha güvenli olduğu gerekçesiyle çatışmalardan uzak Lviv'e taşınmıştı.



06.30: Ukrayna, Kiev'e saldıran bir Rus hava taşıtının vurulduğunu duyurdu. Uçağın düşerken binaya çarptığı belirtildi. DÜŞME ANININ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ



UKRAYNA'DA ŞİMDİYE KADAR 137 KİŞİ ÖLDÜ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı sitem dolu açıklamada ilk gün sivil ve asker toplamda 137 kişinin öldüğünü duyurdu.



Ülkede genel seferberlik ilan edildi. 90 gün boyunca geçerli olacak kararnamede 18 yaşından büyük erkeklerin ülkeyi terketmesi yasaklandı. Dün de eli silah tutan herkes cepheye çağrılmıştı.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıklamıştı.



ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ'NİN KONTROLÜ RUS ASKERLERİNE GEÇTİ



Buna karşın Rusya'dan, "Bugünkü tüm hedeflerimize ulaştık" açıklaması gelmişti.



Üç koldan saldırı halindeki Rus ordusu Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini sürdürüyor. Başkent Kiev'in sadece 150 kilometre ötesinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolü Rus askerlerine geçti.



LİDERLER NE DEDİ?

Rus askerlerinin poziyonları.

Saldırıyı başlatan emri veren Vladimir Putin sonraki 15 saat boyunca sessizliğe gömüldü. Türkiye saatiyle akşama doğru açıklamalarda bulunan Putin Ukrayna konusunda Rusya'nın adım atmak zorunda kaldığını savunarak, "En önemlisi şunun anlaşılması gerekiyor. Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu" diye konuştu.



Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlanamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, "Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık" dedi.

ZELENSKİ: BİZİ NATO'YA ALMAYA HAZIR DEĞİLLER

Zelenski ise yoğun bir gün geçirdi. Bir yandan ülkesine sesleniş konuşmaları yapan Ukrayna Devlet Başkanı diğer yandan diğer ülkelerin liderleriyle görüştü.

Avrupalı liderlerle NATO üyeliğini konuştuğunu söyleyen Zelenski, "Onlara direkt olarak NATO'da olup olmayacağımızı sordum, kimseden yanıt yok. Herkes korkuyor ama biz korkmuyoruz" demişti.

Zelenski Moskova'dan gelen diyalog mesajlarına ilişkin, "Ukrayna'nın tarafsız statüsü hakkında konuşmak istiyorlar. Tüm ortaklarına söylüyorum, ülkemizin kaderi şimdi belirleniyor. Onlara soruyorum, 'bizimle misiniz?' Bunu bizimle birlikte cevaplıyorlar. Ama bizi NATO'ya almaya hazır değiller" şeklinde konuşmuştu.

KİEV'DE BİNALAR VURULDU